「彼氏にするなら内面を重視」が94.00％｜女性が考えるモテる男性の特徴・雰囲気・言動を調査（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人女性100人を対象に、「モテる男性の特徴」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では

● 彼氏にするなら外見と内面のどちらを重視するか

● モテそうと感じる男性の見た目の特徴

● モテそうと感じる男性の雰囲気

● 女性がドキッとする男性の言動

について、複数の選択式アンケートおよび自由回答を実施し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問における選択結果の傾向を中心に調査結果を公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/moteru-otoko/

1.「彼氏にするなら内面を重視」が94.00％

成人女性100人に「彼氏にするなら、外見と内面のどちらを重視しますか？」と尋ねたところ、「内面」が54人（54.00％）、「どちらも同じくらい重視する」が40人（40.00％）という結果になりました。

外見のみを重視すると回答した人は6人（6.00％）にとどまり、9割以上の女性が男性の内面を重視していることがわかります。

恋愛や長期的な交際を考えるうえで、性格や価値観の相性を重視する女性が多い傾向が見られました。

【内訳（人数）】

● 内面：54人

● どちらも同じくらい重視する：40人

● 外見：6人

2.モテる男性の見た目の特徴、最多は「清潔感」

成人女性100人に「モテそうと感じる男性の見た目の特徴」を尋ねたところ、「清潔感がある」が88人で最多となりました。

次いで「笑顔がさわやか」「顔が整っている」といった回答が続き、見た目においては第一印象の良さや爽やかさが重視される傾向が見られました。

この結果から、モテる男性の外見としては、顔立ちそのものよりも「清潔感」や「好印象を与える雰囲気」が重要視されていることがうかがえます。

【主な回答（人数）】

● 清潔感がある：88人

● 笑顔がさわやか：66人

● 顔が整っている：61人

● ファッションセンスがある：34人

● 似合う髪型をしている：33人

● 姿勢が伸びている：31人

● 背が高い：31人

● 筋肉のついた引き締まった身体：30人

3.モテる男性の雰囲気、1位は「余裕を感じさせる」

成人女性100人に「モテそうと感じる男性の雰囲気」を尋ねたところ、「余裕を感じさせる」が63人で最多となりました。

次いで「穏やかさがある」「ポジティブなオーラをまとっている」といった回答が続き、精神的な余裕や落ち着きが女性に好印象を与えていることがわかります。

モテる男性の雰囲気としては、堂々とした自信よりも「安心感」「穏やかさ」といった要素が重視される傾向が見られました。

【主な回答（人数）】

● 余裕を感じさせる：63人

● 穏やかさがある：58人

● ポジティブなオーラをまとっている：45人

● 色気を感じさせる：35人

● 自信に満ち溢れている：29人

● 大人っぽい：27人

● 存在感がある：19人

● ミステリアスな感じがする：10人

4.自由回答から見えた、女性がドキッとする男性の言動

成人女性100人に対し、「男性のどのような言動にドキッとしますか？」と尋ね、自由回答を収集しました。

その結果、女性が魅力を感じやすい男性の言動は、主に以下の3つの傾向に分けられました。

● さりげない気遣い

● 些細な変化に気付く行動

● 男らしさを感じる行動

ここでは、実際に寄せられた回答をもとに、その傾向を紹介します。

4-1.さりげない気遣いに好感を抱く女性が多い

自由回答では、自然なレディーファーストにドキッとしたという声が多く見られました。

【自由回答 一部抜粋】

さりげなく車道側を歩いてくれる瞬間です。

車に乗るときにドアを開けてくれると、ドキッとします。

レストランやカフェなどで、ソファ席を譲ってくれる行動です。

こうした、「大人の余裕」や「思いやり」を感じさせる配慮ができる男性は、女性から好印象を持たれやすい傾向があることがわかりました。



4-2.些細な変化に気付く言動が印象に残りやすい

髪型や服装など、女性の小さな変化に気付く男性に魅力を感じたという回答も多く寄せられました。

【自由回答 一部抜粋】

髪型を変えたことに気付いてくれて、褒められるときです。

「その服似合っているね」と、ちょっとした変化に気付いてくれることです。

ネイルやピアスなど、細かいお洒落に気付いて褒めてくれるときです。

「自分のことをよく見てくれている」という安心感にもつながる、些細な変化に気付く言動は、女性の好感度を高める要素となっていることがわかります。



4-3.男らしさを感じる行動にときめく女性も多い

困ったときに自然にサポートしてくれる男性に、魅力を感じる女性も多く見られました。

【自由回答 一部抜粋】

重いものを持っているときに、「持つよ」と言って運んでくれるときです。

高いところにある商品や荷物を取ってくれると、ときめいてしまいます。

決断力のある言動に男らしさを感じて、ドキッとします。

頼もしさや安心感が感じられる言動は、女性にとって魅力的に映りやすいことがわかります。

調査結果まとめ

本調査では、以下の点が明らかになりました。

● 彼氏にするなら「内面を重視する」「どちらも同じくらい重視する」と答えた女性は94.00％

● モテる男性の見た目の特徴1位は「清潔感がある」

● モテる男性の雰囲気は「余裕」「穏やかさ」「ポジティブさ」が上位

● 自由回答では「さりげない気遣い」「変化に気付く」「男らしさを感じる行動」に

魅力を感じる女性が多い傾向

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/moteru-otoko/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人女性100名

アンケート母数：100名

実施日：2026年2月24日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/moteru-otoko/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/