「お部屋を借りるときの保険」「価格.com保険アワード 2026年版」家財保険の部で2年連続第1位を受賞

日新火災海上保険株式会社

日新火災海上保険株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：織山 晋、以下「日新火災」）が販売する、「お部屋を借りるときの保険」が、株式会社カカクコム・インシュアランスが2026年4月1日に発表した「価格.com保険アワード 2026年版」の家財保険の部にて、昨年に続き2年連続第1位を受賞しました。

受賞の理由や商品の特長は以下の通りです。

■「価格.com保険アワード 2026年版」家財保険の部 契約数1位

https://hoken.kakaku.com/award/

「価格.com保険アワード 2026年版」は、2025年1月1日から12月31日までの1年間において株式会社カカクコム・インシュアランスが運営する総合保険比較サイト「価格.com保険」経由での契約数・申込数が多かった保険商品に対し部門別に贈られるアワードです。

日新火災が販売する「お部屋を借りるときの保険（賃貸家財総合保険）」は、「家財保険の部」において、契約数が最も多かった保険商品として2年連続で1位を受賞しました。

同商品は、保険会社ならではの安心感に加え、個人賠償責任の補償が1億円と手厚いことや、保険料が3,500円/年からとリーズナブルな点が特長です。

日新火災は、お客さま一人ひとりに合わせた安心で価値のあるサービスをお届けできるよう、引き続き取り組んでまいります。