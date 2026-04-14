ソーシャルメディア広告市場：プラットフォーム別、広告フォーマット別、デバイス別、広告目的別、業界別―2026年～2032年の世界市場予測
ソーシャルメディア広告市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均12.08%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ソーシャルメディア広告市場調査レポートを発行・販売します。
「ソーシャルメディア広告レポート」では戦略的な明確さと業務上の優先順位を求める経営幹部向けに、ソーシャルメディア広告の課題と機会を体系的に解説する権威ある入門書を言及するほか、広告主のプラットフォーム戦略、プライバシー対策、クリエイティブの革新、測定フレームワークを再構築する、市場における根本的な変化の包括的な概要を分析します。
世界のソーシャルメディア広告市場規模は、2025年に1,360億5,000万米ドルと評価され、2026年の1,521億4,000万米ドルから2032年には3,024億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985496-social-media-advertising-market-by-platform-ad.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ソーシャルメディア広告市場：プラットフォーム別
第9章 ソーシャルメディア広告市場広告フォーマット別
第10章 ソーシャルメディア広告市場：デバイスタイプ別
第11章 ソーシャルメディア広告市場広告目的別
第12章 ソーシャルメディア広告市場：業界別
第13章 ソーシャルメディア広告市場：地域別
第14章 ソーシャルメディア広告市場：グループ別
第15章 ソーシャルメディア広告市場：国別
第16章 米国ソーシャルメディア広告市場
第17章 中国ソーシャルメディア広告市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ソーシャルメディア広告の課題と機会についての概要は何ですか？
急速なプラットフォームの革新、厳格化するプライバシー規範、変化する消費者行動が混在しており、部門横断的な連携が不可欠です。
・広告主のプラットフォーム戦略における根本的な変化は何ですか？
単一プラットフォームへの依存から、マルチプラットフォームのオーケストレーションアプローチへの移行が進んでいます。
・2025年までに導入された米国の関税がメディア事業に与える影響は何ですか？
関税の適用は、メディアのサプライチェーンや広告経済に波及する影響をもたらし、広告主はメディア予算を見直す必要があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「ソーシャルメディア広告レポート」では戦略的な明確さと業務上の優先順位を求める経営幹部向けに、ソーシャルメディア広告の課題と機会を体系的に解説する権威ある入門書を言及するほか、広告主のプラットフォーム戦略、プライバシー対策、クリエイティブの革新、測定フレームワークを再構築する、市場における根本的な変化の包括的な概要を分析します。
世界のソーシャルメディア広告市場規模は、2025年に1,360億5,000万米ドルと評価され、2026年の1,521億4,000万米ドルから2032年には3,024億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1985496-social-media-advertising-market-by-platform-ad.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ソーシャルメディア広告市場：プラットフォーム別
第9章 ソーシャルメディア広告市場広告フォーマット別
第10章 ソーシャルメディア広告市場：デバイスタイプ別
第11章 ソーシャルメディア広告市場広告目的別
第12章 ソーシャルメディア広告市場：業界別
第13章 ソーシャルメディア広告市場：地域別
第14章 ソーシャルメディア広告市場：グループ別
第15章 ソーシャルメディア広告市場：国別
第16章 米国ソーシャルメディア広告市場
第17章 中国ソーシャルメディア広告市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ソーシャルメディア広告の課題と機会についての概要は何ですか？
急速なプラットフォームの革新、厳格化するプライバシー規範、変化する消費者行動が混在しており、部門横断的な連携が不可欠です。
・広告主のプラットフォーム戦略における根本的な変化は何ですか？
単一プラットフォームへの依存から、マルチプラットフォームのオーケストレーションアプローチへの移行が進んでいます。
・2025年までに導入された米国の関税がメディア事業に与える影響は何ですか？
関税の適用は、メディアのサプライチェーンや広告経済に波及する影響をもたらし、広告主はメディア予算を見直す必要があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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