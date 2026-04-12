【濃厚抹茶マドレーヌ】12秒に1個売れた大人気お取り寄せ抹茶スイーツブランドから新商品が登場！発売を記念して期間限定特別セットの販売も実施
2025年8月に公式リリースした、高品質な京都府産抹茶100%にこだわる抹茶ブランド「MAMIDORI」は、4/12(日)12:00より「MAMIDORIマドレーヌ」を新発売します。
公式リリース時に12秒に1個のペースで販売し、京都府ふるさと納税にも採用されたメイン商品のMAMIDORI大福、冬季限定のMAMIDORIマカロンに続く、3番目の商品です。
MAMIDORIマドレーヌと断面
MAMIDORIマドレーヌは、着色料不使用のチョココーティングや真緑色の生地、そして、中にぎっしり詰まったガナッシュが特徴のマドレーヌです。
京都のお茶の町、和束町で栽培された希少かつ高級な抹茶のみをふんだんに使用し、市販のマドレーヌでは出せない抹茶の旨みや風味を実現しました。
同時に楽しめる新セットもご用意
MMAIDORIマドレーヌ
MAMIDORI大福
また、マドレーヌの新発売を記念して、人気の大福と新商品のマドレーヌを一緒に味わえる、期間限定の特別なセットもご用意しました。
初めてMAMIDORIに触れる方も、大福とマカロンをご賞味いただけた方も、MAMIDORIをさらに「知る」きっかけになるようなセットです。
1つ1つ手作りのため、製造分のみ毎週日曜日12:00に在庫を追加します。売り切れの場合は日曜日までお待ちください。
販売期間：4/12(日)12:00～4/30(木)23:59
MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/
特別セット商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set
MAMIDORI公式オンラインショップ :
https://mamidori-online.myshopify.com/
【おひとり様3箱まで】期間限定セット :
https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set
新商品内容紹介
【4月末まで】初めてのMAMIDORIマドレーヌ&大福セット※おひとり様3箱まで
【価格】
3750円(税込)※送料別
MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 5150円(税込)
かける抹茶は、一箱に対して6~8回程度使用できます。ラテにしたり、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。
最大3箱まで同一の送料となります。
【商品概要】
新商品のMAMIDORIマドレーヌとMAMIDORI大福が一箱でどちらも楽しめる
4月末までの特別なセット。
【内容物】
・MAMIDORI大福 3個
・MAMIDORIマドレーヌ 3個
【商品情報】
・MAMIDORI大福
名称：和菓子
内容量：3個
賞味期限：冷凍で1ヶ月、解凍1日
食べ方：常温で2時間~2時間半解凍
保存方法：冷凍保存
原材料名：白あん（国内製造）（砂糖、白いんげん豆）、砂糖、バター、餅粉、水飴、抹茶、和三盆糖、トレハロース、塩
特定原材料等：乳成分
※もち粉を使用しています。もちアレルギーの方はご注意ください。
・MAMIDORIマドレーヌ
名称：洋菓子
内容量：3個
賞味期限：冷凍2ヶ月、解凍後常温2週間
食べ方：常温解凍1時間(直射日光を避け、冷暗所に保存)
保存方法：冷凍保存
原材料名：ホワイトチョコレート、砂糖、卵、バター、小麦粉、生クリーム、抹茶、アーモンドパウダー、サラダ油、転化糖、蜂蜜、水あめ、ベーキングパウダー
特定原材料等：小麦、乳、卵、大豆、アーモンド
箱サイズ：19cm×12.9cm×4.6cm
・MAMIDORI監修 かける抹茶(オプション選択時)
内容量：30g
※かけるだけでなく、ラテ等にも使用できます。
商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set
MAMIDORIマドレーヌ 3個入り
【価格】
2000円(税込)※送料別
MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 3400円(税込)※送料別
使用する抹茶は2gほどです。残りは新しい大福やマカロンに使用していただくか、お薄やラテ、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。
【内容物】
・MAMIDORIマドレーヌ
名称：洋菓子
内容量：3個
賞味期限：冷凍2ヶ月、解凍後常温2週間
食べ方：常温解凍1時間(直射日光を避け、冷暗所に保存)
保存方法：冷凍保存
原材料名：ホワイトチョコレート、砂糖、卵、バター、小麦粉、生クリーム、抹茶、アーモンドパウダー、サラダ油、転化糖、蜂蜜、水あめ、ベーキングパウダー
特定原材料等：小麦、乳、卵、大豆、アーモンド
箱サイズ：19cm×6.5cm×4.6cm
・MAMIDORI監修 かける抹茶(オプション選択時)
内容量：30g
※かけるだけでなく、ラテ等にも使用できます。
商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine
MAMIDORIマドレーヌについて
MAMIDORIマドレーヌで使用している抹茶については、商品の色味などさまざまな観点から開発をした結果、京都の和束町にある中井製茶場様の抹茶を使用しております。
また、レシピの監修は、Le nez de la patisserie （ルネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様に行っていただきました。
中井製茶場様：https://www.umucha.com/
Le nez de la patisserie （ルネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様：https://www.instagram.com/le_nez_de_la_patisserie/
あべのハルカス・名古屋高島屋にて、マドレーヌの販売を含めたポップアップショップ開催も予定
MAMIDORIでは、あべのハルカスと名古屋高島屋にて、以下の日程でポップアップショップを開催予定です。
あべのハルカス 4/29~5/5
名古屋高島屋 5/13~5/19
どちらの催事でも、MAMIDORI大福、MAMIDORIマカロン、MAMIDORIマドレーヌを販売予定です。
詳細は、後日公式インスタグラムにて発表します。
https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/
MAMIDORI公式インスタグラム :
https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/
MAMIDORI大福のふるさと納税寄附も受付中
MAMIDORI大福は、以下のプラットフォームからふるさと納税(京都府)の寄附が可能です。
ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B(https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B)
ふるなび：https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=MAMIDORI
楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f260002-kyoto/260002_kyoto_mamidori01_oya/
さとふる：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1686435
au PAY ふるさと納税：https://furusato.wowma.jp/products/list.php?search_word=MAMIDORI
JRE MALLふるさと納税：https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI)
KABU＆ふるさと納税：https://kabuand.com/furusato/search?keyword=MAMIDORI
Vふるさと納税：https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance(https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance)
ふるラボ：https://furusato.asahi.co.jp/goods/?word=MAMIDORI
セゾンのふるさと納税：https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1664618
マルイふるさと納税：https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related(https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related)
MAMIDORI公式オンライン販売について
毎週日曜日に在庫を追加し、在庫がなくなり次第販売終了します。売り切れの場合は次回の在庫追加までお待ちください。
今後の情報は公式Instagramにて発表します。
MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/
MAMIDORI公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/
MAMIDORIが実現したいこと
京都和束の茶畑
MAMIDORIのミッションは、「日本の抹茶好きを増やすこと」です。
そのために、抹茶好きの人だけでなく、抹茶をそれほど食べない人でも、"抹茶好きになるきっかけ"になれるような商品を提供します。
そして、抹茶に関心がある人が日本で増えれば、茶農家さんの後継者問題など、お茶業界が抱える問題にも世間がよりフォーカスするようになると考えています。
今、抹茶が「世界の人が好きなもの」になっている中でも、日本の抹茶がずっと世界に誇れるものであってほしいです。