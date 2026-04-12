【濃厚抹茶マドレーヌ】12秒に1個売れた大人気お取り寄せ抹茶スイーツブランドから新商品が登場！発売を記念して期間限定特別セットの販売も実施

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2025年8月に公式リリースした、高品質な京都府産抹茶100%にこだわる抹茶ブランド「MAMIDORI」は、4/12(日)12:00より「MAMIDORIマドレーヌ」を新発売します。

公式リリース時に12秒に1個のペースで販売し、京都府ふるさと納税にも採用されたメイン商品のMAMIDORI大福、冬季限定のMAMIDORIマカロンに続く、3番目の商品です。

MAMIDORIマドレーヌと断面

MAMIDORIマドレーヌは、着色料不使用のチョココーティングや真緑色の生地、そして、中にぎっしり詰まったガナッシュが特徴のマドレーヌです。

京都のお茶の町、和束町で栽培された希少かつ高級な抹茶のみをふんだんに使用し、市販のマドレーヌでは出せない抹茶の旨みや風味を実現しました。

同時に楽しめる新セットもご用意

MMAIDORIマドレーヌMAMIDORI大福

また、マドレーヌの新発売を記念して、人気の大福と新商品のマドレーヌを一緒に味わえる、期間限定の特別なセットもご用意しました。

初めてMAMIDORIに触れる方も、大福とマカロンをご賞味いただけた方も、MAMIDORIをさらに「知る」きっかけになるようなセットです。

1つ1つ手作りのため、製造分のみ毎週日曜日12:00に在庫を追加します。売り切れの場合は日曜日までお待ちください。

販売期間：4/12(日)12:00～4/30(木)23:59

MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/

特別セット商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set

MAMIDORI公式オンラインショップ :https://mamidori-online.myshopify.com/【おひとり様3箱まで】期間限定セット :https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set

新商品内容紹介

【4月末まで】初めてのMAMIDORIマドレーヌ&大福セット※おひとり様3箱まで

【価格】

3750円(税込)※送料別

MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 5150円(税込)

かける抹茶は、一箱に対して6~8回程度使用できます。ラテにしたり、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。

最大3箱まで同一の送料となります。

【商品概要】

新商品のMAMIDORIマドレーヌとMAMIDORI大福が一箱でどちらも楽しめる

4月末までの特別なセット。

【内容物】

・MAMIDORI大福 3個

・MAMIDORIマドレーヌ 3個

【商品情報】

・MAMIDORI大福

名称：和菓子

内容量：3個

賞味期限：冷凍で1ヶ月、解凍1日

食べ方：常温で2時間~2時間半解凍

保存方法：冷凍保存

原材料名：白あん（国内製造）（砂糖、白いんげん豆）、砂糖、バター、餅粉、水飴、抹茶、和三盆糖、トレハロース、塩

特定原材料等：乳成分

※もち粉を使用しています。もちアレルギーの方はご注意ください。

・MAMIDORIマドレーヌ

名称：洋菓子

内容量：3個

賞味期限：冷凍2ヶ月、解凍後常温2週間

食べ方：常温解凍1時間(直射日光を避け、冷暗所に保存)

保存方法：冷凍保存

原材料名：ホワイトチョコレート、砂糖、卵、バター、小麦粉、生クリーム、抹茶、アーモンドパウダー、サラダ油、転化糖、蜂蜜、水あめ、ベーキングパウダー

特定原材料等：小麦、乳、卵、大豆、アーモンド

箱サイズ：19cm×12.9cm×4.6cm

・MAMIDORI監修 かける抹茶(オプション選択時)

内容量：30g

※かけるだけでなく、ラテ等にも使用できます。

商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set

MAMIDORIマドレーヌ 3個入り

【価格】

2000円(税込)※送料別

MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 3400円(税込)※送料別

使用する抹茶は2gほどです。残りは新しい大福やマカロンに使用していただくか、お薄やラテ、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。

【内容物】

・MAMIDORIマドレーヌ

名称：洋菓子

内容量：3個

賞味期限：冷凍2ヶ月、解凍後常温2週間

食べ方：常温解凍1時間(直射日光を避け、冷暗所に保存)

保存方法：冷凍保存

原材料名：ホワイトチョコレート、砂糖、卵、バター、小麦粉、生クリーム、抹茶、アーモンドパウダー、サラダ油、転化糖、蜂蜜、水あめ、ベーキングパウダー

特定原材料等：小麦、乳、卵、大豆、アーモンド

箱サイズ：19cm×6.5cm×4.6cm

・MAMIDORI監修 かける抹茶(オプション選択時)

内容量：30g

※かけるだけでなく、ラテ等にも使用できます。

商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine

MAMIDORIマドレーヌについて

MAMIDORIマドレーヌで使用している抹茶については、商品の色味などさまざまな観点から開発をした結果、京都の和束町にある中井製茶場様の抹茶を使用しております。

また、レシピの監修は、Le nez de la patisserie （ルネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様に行っていただきました。

中井製茶場様：https://www.umucha.com/

Le nez de la patisserie （ルネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様：https://www.instagram.com/le_nez_de_la_patisserie/

あべのハルカス・名古屋高島屋にて、マドレーヌの販売を含めたポップアップショップ開催も予定

MAMIDORIでは、あべのハルカスと名古屋高島屋にて、以下の日程でポップアップショップを開催予定です。

あべのハルカス 4/29~5/5

名古屋高島屋 5/13~5/19

どちらの催事でも、MAMIDORI大福、MAMIDORIマカロン、MAMIDORIマドレーヌを販売予定です。

詳細は、後日公式インスタグラムにて発表します。

https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/

MAMIDORI大福のふるさと納税寄附も受付中

MAMIDORI公式インスタグラム :https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/

MAMIDORI大福は、以下のプラットフォームからふるさと納税(京都府)の寄附が可能です。

ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B(https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B)

ふるなび：https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=MAMIDORI

楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f260002-kyoto/260002_kyoto_mamidori01_oya/

さとふる：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1686435

au PAY ふるさと納税：https://furusato.wowma.jp/products/list.php?search_word=MAMIDORI

JRE MALLふるさと納税：https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI)

KABU＆ふるさと納税：https://kabuand.com/furusato/search?keyword=MAMIDORI

Vふるさと納税：https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance(https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance)

ふるラボ：https://furusato.asahi.co.jp/goods/?word=MAMIDORI

セゾンのふるさと納税：https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1664618

マルイふるさと納税：https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related(https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related)

MAMIDORI公式オンライン販売について

毎週日曜日に在庫を追加し、在庫がなくなり次第販売終了します。売り切れの場合は次回の在庫追加までお待ちください。

今後の情報は公式Instagramにて発表します。

MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/

MAMIDORI公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/

MAMIDORIが実現したいこと

京都和束の茶畑

MAMIDORIのミッションは、「日本の抹茶好きを増やすこと」です。

そのために、抹茶好きの人だけでなく、抹茶をそれほど食べない人でも、"抹茶好きになるきっかけ"になれるような商品を提供します。

そして、抹茶に関心がある人が日本で増えれば、茶農家さんの後継者問題など、お茶業界が抱える問題にも世間がよりフォーカスするようになると考えています。

今、抹茶が「世界の人が好きなもの」になっている中でも、日本の抹茶がずっと世界に誇れるものであってほしいです。