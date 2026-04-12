【濃厚抹茶マドレーヌ】12秒に1個売れた大人気お取り寄せ抹茶スイーツブランドから新商品が登場！発売を記念して期間限定特別セットの販売も実施

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合同会社firstfan


2025年8月に公式リリースした、高品質な京都府産抹茶100%にこだわる抹茶ブランド「MAMIDORI」は、4/12(日)12:00より「MAMIDORIマドレーヌ」を新発売します。


公式リリース時に12秒に1個のペースで販売し、京都府ふるさと納税にも採用されたメイン商品のMAMIDORI大福、冬季限定のMAMIDORIマカロンに続く、3番目の商品です。




MAMIDORIマドレーヌと断面

MAMIDORIマドレーヌは、着色料不使用のチョココーティングや真緑色の生地、そして、中にぎっしり詰まったガナッシュが特徴のマドレーヌです。


京都のお茶の町、和束町で栽培された希少かつ高級な抹茶のみをふんだんに使用し、市販のマドレーヌでは出せない抹茶の旨みや風味を実現しました。


同時に楽しめる新セットもご用意



MMAIDORIマドレーヌ

MAMIDORI大福

また、マドレーヌの新発売を記念して、人気の大福と新商品のマドレーヌを一緒に味わえる、期間限定の特別なセットもご用意しました。


初めてMAMIDORIに触れる方も、大福とマカロンをご賞味いただけた方も、MAMIDORIをさらに「知る」きっかけになるようなセットです。
1つ1つ手作りのため、製造分のみ毎週日曜日12:00に在庫を追加します。売り切れの場合は日曜日までお待ちください。



販売期間：4/12(日)12:00～4/30(木)23:59


MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/


特別セット商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set


MAMIDORI公式オンラインショップ :
https://mamidori-online.myshopify.com/
【おひとり様3箱まで】期間限定セット :
https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set


新商品内容紹介


【4月末まで】初めてのMAMIDORIマドレーヌ&大福セット※おひとり様3箱まで


【価格】


3750円(税込)※送料別


MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 5150円(税込)


かける抹茶は、一箱に対して6~8回程度使用できます。ラテにしたり、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。
最大3箱まで同一の送料となります。



【商品概要】


新商品のMAMIDORIマドレーヌとMAMIDORI大福が一箱でどちらも楽しめる
4月末までの特別なセット。



【内容物】


・MAMIDORI大福　3個


・MAMIDORIマドレーヌ 3個



【商品情報】


・MAMIDORI大福


名称：和菓子


内容量：3個


賞味期限：冷凍で1ヶ月、解凍1日


食べ方：常温で2時間~2時間半解凍


保存方法：冷凍保存


原材料名：白あん（国内製造）（砂糖、白いんげん豆）、砂糖、バター、餅粉、水飴、抹茶、和三盆糖、トレハロース、塩


特定原材料等：乳成分


※もち粉を使用しています。もちアレルギーの方はご注意ください。



・MAMIDORIマドレーヌ


名称：洋菓子


内容量：3個


賞味期限：冷凍2ヶ月、解凍後常温2週間


食べ方：常温解凍1時間(直射日光を避け、冷暗所に保存)


保存方法：冷凍保存


原材料名：ホワイトチョコレート、砂糖、卵、バター、小麦粉、生クリーム、抹茶、アーモンドパウダー、サラダ油、転化糖、蜂蜜、水あめ、ベーキングパウダー


特定原材料等：小麦、乳、卵、大豆、アーモンド



箱サイズ：19cm×12.9cm×4.6cm



・MAMIDORI監修 かける抹茶(オプション選択時)


内容量：30g


※かけるだけでなく、ラテ等にも使用できます。


商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine-set



MAMIDORIマドレーヌ 3個入り




【価格】


2000円(税込)※送料別


MAMIDORI監修 かける抹茶30gつき 3400円(税込)※送料別


使用する抹茶は2gほどです。残りは新しい大福やマカロンに使用していただくか、お薄やラテ、他のデザートにかけてお召し上がりいただけます。


【内容物】


・MAMIDORIマドレーヌ


名称：洋菓子


内容量：3個


賞味期限：冷凍2ヶ月、解凍後常温2週間


食べ方：常温解凍1時間(直射日光を避け、冷暗所に保存)


保存方法：冷凍保存


原材料名：ホワイトチョコレート、砂糖、卵、バター、小麦粉、生クリーム、抹茶、アーモンドパウダー、サラダ油、転化糖、蜂蜜、水あめ、ベーキングパウダー


特定原材料等：小麦、乳、卵、大豆、アーモンド



箱サイズ：19cm×6.5cm×4.6cm



・MAMIDORI監修 かける抹茶(オプション選択時)


内容量：30g


※かけるだけでなく、ラテ等にも使用できます。


商品ページ：https://mamidori-online.myshopify.com/products/mamidori-madeleine



MAMIDORIマドレーヌについて


MAMIDORIマドレーヌで使用している抹茶については、商品の色味などさまざまな観点から開発をした結果、京都の和束町にある中井製茶場様の抹茶を使用しております。


また、レシピの監修は、Le nez de la patisserie （ルネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様に行っていただきました。


中井製茶場様：https://www.umucha.com/


Le nez de la patisserie （ルネ・ドゥ・ラ・パティスリー）様：https://www.instagram.com/le_nez_de_la_patisserie/


あべのハルカス・名古屋高島屋にて、マドレーヌの販売を含めたポップアップショップ開催も予定


MAMIDORIでは、あべのハルカスと名古屋高島屋にて、以下の日程でポップアップショップを開催予定です。



あべのハルカス　4/29~5/5


名古屋高島屋　5/13~5/19



どちらの催事でも、MAMIDORI大福、MAMIDORIマカロン、MAMIDORIマドレーヌを販売予定です。


詳細は、後日公式インスタグラムにて発表します。


https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/


MAMIDORI公式インスタグラム :
https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/

MAMIDORI大福のふるさと納税寄附も受付中




MAMIDORI大福は、以下のプラットフォームからふるさと納税(京都府)の寄附が可能です。



ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B(https://www.furusato-tax.jp/search?q=MAMIDORI&header=1&target=1&sst=B)



ふるなび：https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=MAMIDORI



楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f260002-kyoto/260002_kyoto_mamidori01_oya/



さとふる：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1686435



au PAY ふるさと納税：https://furusato.wowma.jp/products/list.php?search_word=MAMIDORI



JRE MALLふるさと納税：https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?from=site_search&name=MAMIDORI)



KABU＆ふるさと納税：https://kabuand.com/furusato/search?keyword=MAMIDORI



Vふるさと納税：https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance(https://www.furusato-vfuru.jp/products/?q=MAMIDORI&sort=relevance)



ふるラボ：https://furusato.asahi.co.jp/goods/?word=MAMIDORI



セゾンのふるさと納税：https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1664618



マルイふるさと納税：https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related(https://maruifurusato.0101.co.jp/search/?keyword=MAMIDORI&sort=related)



MAMIDORI公式オンライン販売について

毎週日曜日に在庫を追加し、在庫がなくなり次第販売終了します。売り切れの場合は次回の在庫追加までお待ちください。
今後の情報は公式Instagramにて発表します。


MAMIDORI公式オンラインショップ：https://mamidori-online.myshopify.com/


MAMIDORI公式Instagram：https://www.instagram.com/mamidori_kyoto/


MAMIDORIが実現したいこと



京都和束の茶畑

MAMIDORIのミッションは、「日本の抹茶好きを増やすこと」です。


そのために、抹茶好きの人だけでなく、抹茶をそれほど食べない人でも、"抹茶好きになるきっかけ"になれるような商品を提供します。



そして、抹茶に関心がある人が日本で増えれば、茶農家さんの後継者問題など、お茶業界が抱える問題にも世間がよりフォーカスするようになると考えています。



今、抹茶が「世界の人が好きなもの」になっている中でも、日本の抹茶がずっと世界に誇れるものであってほしいです。