【千葉ジェッツ】ジャンボくんが最後のマスコットオブザイヤーでTOP3入り！

株式会社千葉ジェッツふなばし

3/19（木）より4/5（日）まで開催された「マスコットオブザイヤー 2025-26」（ファン投票）で千葉ジェッツの公式マスコットキャラクターの「ジャンボくん」が【TOP３】入りをしましたのでお知らせいたします。

今のBリーグマスコット界はどのクラブも努力し、日々愛情を注いできた事によってマスコットも魅力的になり価値も上がり、熱い応炎を背負ってて活動をしてます。 その背景が「Bリーグマスコットオブザイヤー最後の大会」でこれまで以上の得票数や注目を集めたと感じております。Bリーグマスコットの可能性は無限大で、みんなが手を取りあい高め合えれば今後、さらに素晴らしい未来をお届けできると強く思いますので、よろしくお願いいたします。



今後は上位３位マスコットによる決戦投票の戦いが待っており、決選投票を実施後に5月下旬開催予定の「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」で最終順位が発表されます。



もちろん「出場するからには優勝！！」という気持ちは一切変わらず、「#ぱおんいちがん」で「てっぺん」を目指します！！ジャンボくんは引き続き、全身全霊の想いを込めて、毎日一象懸命に走り続けます。 ジェッツ一丸で最後の王座へ返り咲きを！！

【ジャンボくんプロフィール】

https://www.bleague.jp/mascot/profile/cj/

【ジャンボくんコメント】

パオン！マスコットオブザイヤーでアツくおうえんしてくれたみんな！ホントにありがゾウございました。TOP３にはいれてすごくすごくうれちーゾウ。これわ、ぼくだけのチカラじゃなくてチーム・フライトクルーのみんな、ブースターさん、パートナーさん、ちいきのみなさんの「#ぱおんいちがん」があったおかげです！！だいかんしゃ。

これからもたたかいわ、つづくけどさいごのさいごまでフルパワーではしりつづけるので、よろしくおねがいします。ぺこり。あと、このマスコットオブザイヤーきっかけにぼくのことしってくれたみんなや、いろいろなえんそく、イベント、コラボレーションきっかけで、ぼくのことしってくれたみんなにもホントにホントにかんしゃなんだゾウ。すべてのみんなのチカラでたっせいできたの！！これからも、いっぱいがんばるからよろしくおねがいします。#みんなえがおなりますように





▼マスコットオブザイヤー投票結果はこちら

https://www.bleague.jp/news_detail/id=583629

【 ジャンボくんの活動トピックについて 】

◆公式SNS総フォロワー数No,1!! 年間SNS発信数もNo,1!! 笑顔で溢れる365日を作るマスコットに!!

１.公式X：38,926（Bリーグ1位）→ 毎日ジャンボくんが想う気持ちや日常を発信

https://x.com/Jumbokun_GOJETS

２.公式Instagram：36,839（Bリーグ1位）→ 毎日楽しめる縦動画コンテンツや魅力的な写真を発信

https://www.instagram.com/jumbokun_gojets/

３.公式LINE：18,950（Bリーグ3位）→ 目の前のアナタの心に寄り添うLINEを発信

https://page.line.me/505crloj

◆2025-26seasonアウェー遠足数No,1!! 旅を体験し様々な地域の魅力を伝えられるマスコットへ!!

地域活性化を目的に「アウェー遠足」を実施。試合日だけでなく、その地域の魅力発信に積極的に参加！

１.9/23 神戸RISING ２.11/1-2 アルバルク東京 ３.11/12 越谷アルファーズ ４.12/14 サンロッカーズ渋谷 ５.12/25 横浜ビー・コルセアーズ ６.12/26-29 長崎ヴェルカ ７.1/16-18 Bリーグオールスター長崎 ８.1/31-2/1 佐賀バルーナーズ ９.2/14-15 三遠ネオフェニックス １０.3/4-5 大阪エヴェッサ １１.3/14 茨城ロボッツ １２.4/3-5 広島ドラゴンフライズ １３.4/14-15 レバンガ北海道（実施決定）

アウェー遠足は史上最多の【計1３箇所】へ訪問！！ジャンボくんシーズン総移動距離【10,000km】を達成！

≪遠足先のチームと協力をしてアリーナも飛び出して体験しながら、その地域の魅力をアピール≫

※写真については一部、前シーズンの写真も含まれております。

◆地域とコラボでエイプリールフール企画にて100万以上のインプレッションを記録し、地域活性化を支援!!

■千葉ジェッツ×市原ぞうの国コラボによるエイプリールフール企画で4/1（水）のBリーグNo,1インプレッションを記録。

■ジャンボくんと親和性のある地域企業さまの課題と向き合い、コラボレーションをする事で大きな話題を作り、地域活性化に貢献いたしました。

■今後もジャンボくんと行くバスツアー等のイベントを計画中。マスコットが地域創生の起爆剤に!!

ニュースはこちら▼

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000174.000035649.html

■千葉ジェッツ公式Xインプレッション数：70万インプレッション

■千葉ジェッツ公式Instagramインプレッション数：47.6万インプレッション

＝ 総合計インプレッション数：117.6万インプレッションを記録