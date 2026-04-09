宮崎市内のすべての学生を対象にしたAI教育プログラムを″完全無料″で提供開始

株式会社ねこの手カンパニー

■ 全国でも珍しい「全学生無料」のAI教育

本プログラムでは、通常は社会人向けに数十万円規模で提供されるAI教育サービスを、宮崎市内の学生に限り完全無料で開放します。

対象は一部の選抜ではなく、宮崎市内のすべての学生が対象です。

■ 学校でも、企業でも。リアルな現場で学ぶAI

授業は以下の2つの形で実施されます。

形式1：小学校～大学など教育機関へ訪問し、出張授業として実施

形式2：自社オフィスでの実践型授業

AIの基礎だけでなく、実際に「使えるスキル」としてのAI活用を重視し、将来の仕事に直結する内容を提供します。

■ 背景：宮崎の"若者離れ"と"生産性課題"

宮崎県では現在、若者の県外流出が大きな課題となっています。

その中で重要なのは、「人を増やす」ことだけではなく、一人ひとりの生産性を高めることです。

AIはその鍵となるスキルであり、早い段階から触れることで、地域にいながら全国レベルで活躍できる人材の育成が可能になります。

■ ミッション：「できる」をつくる

ねこの手カンパニーは、「できるをつくる」をミッションに掲げています。

今回の取り組みは、宮崎県の学生一人ひとりが

・AIを使えるようになる

・将来の選択肢を広げる地元にいながら活躍できる力を身につける

・その"できる"を増やすための挑戦です。

■ 今後の展開

本プログラムは随時受講可能で、県内の教育機関との連携も順次拡大予定です。

また、さらなる次世代社会を担う人材育成のため、宮崎市内だけでなく県内全域に拡大予定です。

将来的には、宮崎からAI人材を輩出し、地域全体の生産性向上・産業発展へつなげていくことを目指します。

■ 取材ポイント（テレビ向け）

・小学生がAIを使いこなす様子（映像映え）

・「無料で数十万円レベルの教育」というインパクト

・若者流出という社会課題との関連

・実際の授業風景・リアクション

・"地方×AI"というトレンド性

【お問い合わせ先】

みやたび夫婦 運営事務局 株式会社ねこの手カンパニー

メール：miyatabi.promotion@gmail.com

弊社ホームページ : https://nekonote-com.com/

※取材・掲載に関するお問い合わせは、上記窓口までお願いいたします。