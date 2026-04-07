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次世代プラットフォーム『iStudy AI Platform』をリリース〜ＡＩが「教え、添削し、分析する」。教育実務を強力サポート〜
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、ＡＩが講師・採点者として実務を肩代わりし、受講者一人ひとりに専属コーチのように寄り添う次世代プラットフォーム『iStudy AI Platform』をリリースいたしました。
本サービスは、単なる受講管理システム（LMS）の枠を超え、別売のＡＩ教材作成ツール『iStudy AI Creator』（注１）との連携による教材作成から、対話型の学習支援、記述式課題の即時添削までをＡＩが一貫して担います。これにより、人的リソースに依存しない「教育の完全自動化」と「学習効果の最大化」を同時に実現する、これまでにない基盤を提供いたします。
『iStudy AI Platform』提供の背景
当社はこれまで、LMSの提供を通じて企業の教育ＤＸを支援してまいりました。ＡＩとの協働が不可欠な現代において、従来の「教材を配信し、受講完了を管理する」だけの学習環境は限界を迎えています。
こうした状況を受け、この度、ＡＩが24時間、個別に寄り添う本サービスを開発いたしました。パーソナルＡＩエージェント（注2）が受講者の理解度を把握し、即時回答や自動添削を行うことで、「やりっぱなし」ではない、学んだことが確実に身につく自律型学習を実現します。
『iStudy AI Platform』の主要機能
１．受講者向け：ＡＩ講師による個別最適な学習体験
➀ＡＩ学習エージェントによる伴走
・24時間即答のＡＩ質問回答・補習提案• 個別最適な学習ルート（ラーニングパス）の提示
・自然言語による直感的なコース検索
■腺疋譽咼紂爾砲茲訛┿フィードバック
・記述式課題・レポートのリアルタイム添削
マルチデバイス・シームレス学習
・Microsoft Teams連携・スマートフォン対応
２．管理者向け：ＡＩによる運用自動化と高度な分析
➀研修運用のフルオートメーション
・テストの即時自動採点
・ＡＩ教材作成ツール『iStudy AI Creator』とのダイレクト連携
➁ＡＩ学習分析と組織課題の可視化
・学習ログのＡＩ解析によるスキル傾向把握
・最適な育成シミュレーションと成果の可視化
エンタープライズ管理基盤
・SSO連携（Entra ID等）・詳細な権限管理
・４言語（日・英・中繁・中簡）対応・マルチテナント対応
導入のメリット
１．管理者の運用負荷を大幅に軽減
コースアサインの一括処理やＡＩによる自動採点により、研修運用の工数を削減します。
２．既存ツールとのシームレスな統合
Microsoft Teams・OneDrive・Google連携により、既存の業務環境を活かした運用を実現します。
３．グローバル展開が容易
４言語（日本語・英語・簡体中文・繁体中文）に対応。海外拠点を含めた研修展開を円滑に実現します。
将来展望について
当社は、『アプデミー』を通じて、個人の学びや体験実績を「改ざん不可能な信用」という価値に変え、社会に新たな機会を創出することを目指しています。
将来的には、当社が提供する自己主権型デジタルアイデンティティ基盤『アプデミー』（注３）や、連結子会社の株式会社ポトスが提供する『CABUILD HRシリーズ』（注４）との連携を計画しております。
学生時代から入社後の育成、評価といった人事データなど、連続的に蓄積された人的資本情報を活かすことで、企業の高度な経営判断を支える新たなサービスへと拡張してまいります。
※詳細は、当社ビジョンマップ（URL：https://www.odk.co.jp/company/visionmap/ ）をご参照ください。
（注１）『iStudy AI Creator』
当社が2025年10月にリリースした、生成ＡＩ活用型のeラーニング教材制作ツール。専門知識を必要とせず、既存のドキュメントや動画、任意のテーマ入力から、アウトライン・本文・画像・ナレーション・テスト問題を最短数分で自動生成します。作成した教材は『iStudy AI Platform』をはじめとするLMSへシームレスに配信・公開することが可能です。
▼プレスリリース（2025年10月１日付）
e ラーニング教材制作を効率化するＡＩエージェントツール『iStudy AI Creator』をリリース（https://ssl4.eir-parts.net/doc/3839/tdnet/2692699/00.pdf）
（注２）パーソナルＡＩエージェント
個人の学習履歴や関心、業務スタイルを学習し、その人に寄り添って提案・支援を行うＡＩ技術
（注３）『アプデミー』
『アプデミー』はブロックチェーン、NFT、DIDといったWeb3.0技術がもたらす高度なセキュリティを活用した、次世代の自己主権型デジタルアイデンティティ基盤
https://www.odk.co.jp/service/updemy/
（注４）『CABUILD HRシリーズ』
『CABUILD HRシリーズ』は、採用から入社後の人事データをつなぎ、採用・評価・配当等において、再現性のある人事判断をＡＩによって支援する戦略人事クラウドサービス
https://cabuild.jp/
※iStudy、アプデミーは当社の登録商標です。CABUILDは株式会社ポトスの登録商標です。Microsoft Teams、Entra ID、OneDrive は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Google Drive、Googleは、Google LLCの商標です。その他、本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の登録商標または商標です。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2026年３月31日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ ビジネスソリューション部 ナレッジプロダクト課 担当：伊勢
TEL：06-6202-0111
E-mail：el-sales@odk.co.jp
関連リンク
『iStudy AI Platform』
https://platformpromo.istudy.ne.jp/
ＯＤＫビジョンマップ
https://www.odk.co.jp/company/visionmap/
本サービスは、単なる受講管理システム（LMS）の枠を超え、別売のＡＩ教材作成ツール『iStudy AI Creator』（注１）との連携による教材作成から、対話型の学習支援、記述式課題の即時添削までをＡＩが一貫して担います。これにより、人的リソースに依存しない「教育の完全自動化」と「学習効果の最大化」を同時に実現する、これまでにない基盤を提供いたします。
『iStudyAI Platform』：https://platformpromo.istudy.ne.jp/
『iStudy AI Platform』提供の背景
当社はこれまで、LMSの提供を通じて企業の教育ＤＸを支援してまいりました。ＡＩとの協働が不可欠な現代において、従来の「教材を配信し、受講完了を管理する」だけの学習環境は限界を迎えています。
こうした状況を受け、この度、ＡＩが24時間、個別に寄り添う本サービスを開発いたしました。パーソナルＡＩエージェント（注2）が受講者の理解度を把握し、即時回答や自動添削を行うことで、「やりっぱなし」ではない、学んだことが確実に身につく自律型学習を実現します。
『iStudy AI Platform』の主要機能
１．受講者向け：ＡＩ講師による個別最適な学習体験
➀ＡＩ学習エージェントによる伴走
・24時間即答のＡＩ質問回答・補習提案• 個別最適な学習ルート（ラーニングパス）の提示
・自然言語による直感的なコース検索
■腺疋譽咼紂爾砲茲訛┿フィードバック
・記述式課題・レポートのリアルタイム添削
マルチデバイス・シームレス学習
・Microsoft Teams連携・スマートフォン対応
２．管理者向け：ＡＩによる運用自動化と高度な分析
➀研修運用のフルオートメーション
・テストの即時自動採点
・ＡＩ教材作成ツール『iStudy AI Creator』とのダイレクト連携
➁ＡＩ学習分析と組織課題の可視化
・学習ログのＡＩ解析によるスキル傾向把握
・最適な育成シミュレーションと成果の可視化
エンタープライズ管理基盤
・SSO連携（Entra ID等）・詳細な権限管理
・４言語（日・英・中繁・中簡）対応・マルチテナント対応
導入のメリット
１．管理者の運用負荷を大幅に軽減
コースアサインの一括処理やＡＩによる自動採点により、研修運用の工数を削減します。
２．既存ツールとのシームレスな統合
Microsoft Teams・OneDrive・Google連携により、既存の業務環境を活かした運用を実現します。
３．グローバル展開が容易
４言語（日本語・英語・簡体中文・繁体中文）に対応。海外拠点を含めた研修展開を円滑に実現します。
将来展望について
当社は、『アプデミー』を通じて、個人の学びや体験実績を「改ざん不可能な信用」という価値に変え、社会に新たな機会を創出することを目指しています。
【参考：当社が目指す「社会の信用インフラ事業者」の世界観】
将来的には、当社が提供する自己主権型デジタルアイデンティティ基盤『アプデミー』（注３）や、連結子会社の株式会社ポトスが提供する『CABUILD HRシリーズ』（注４）との連携を計画しております。
学生時代から入社後の育成、評価といった人事データなど、連続的に蓄積された人的資本情報を活かすことで、企業の高度な経営判断を支える新たなサービスへと拡張してまいります。
※詳細は、当社ビジョンマップ（URL：https://www.odk.co.jp/company/visionmap/ ）をご参照ください。
（注１）『iStudy AI Creator』
当社が2025年10月にリリースした、生成ＡＩ活用型のeラーニング教材制作ツール。専門知識を必要とせず、既存のドキュメントや動画、任意のテーマ入力から、アウトライン・本文・画像・ナレーション・テスト問題を最短数分で自動生成します。作成した教材は『iStudy AI Platform』をはじめとするLMSへシームレスに配信・公開することが可能です。
▼プレスリリース（2025年10月１日付）
e ラーニング教材制作を効率化するＡＩエージェントツール『iStudy AI Creator』をリリース（https://ssl4.eir-parts.net/doc/3839/tdnet/2692699/00.pdf）
（注２）パーソナルＡＩエージェント
個人の学習履歴や関心、業務スタイルを学習し、その人に寄り添って提案・支援を行うＡＩ技術
（注３）『アプデミー』
『アプデミー』はブロックチェーン、NFT、DIDといったWeb3.0技術がもたらす高度なセキュリティを活用した、次世代の自己主権型デジタルアイデンティティ基盤
https://www.odk.co.jp/service/updemy/
（注４）『CABUILD HRシリーズ』
『CABUILD HRシリーズ』は、採用から入社後の人事データをつなぎ、採用・評価・配当等において、再現性のある人事判断をＡＩによって支援する戦略人事クラウドサービス
https://cabuild.jp/
※iStudy、アプデミーは当社の登録商標です。CABUILDは株式会社ポトスの登録商標です。Microsoft Teams、Entra ID、OneDrive は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Google Drive、Googleは、Google LLCの商標です。その他、本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の登録商標または商標です。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2026年３月31日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ ビジネスソリューション部 ナレッジプロダクト課 担当：伊勢
TEL：06-6202-0111
E-mail：el-sales@odk.co.jp
関連リンク
『iStudy AI Platform』
https://platformpromo.istudy.ne.jp/
ＯＤＫビジョンマップ
https://www.odk.co.jp/company/visionmap/