シチズン × 名探偵コナン TVアニメ30周年記念コラボウオッチ江戸川コナン・毛利蘭・怪盗キッド・灰原哀の4モデルで登場
インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、国民的人気TVアニメ『名探偵コナン』の30周年記念腕時計を、4月1日（水）よりPREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。
1996年にTVアニメがスタートして以来、多くのファンを虜にしてきた『名探偵コナン』。その記念すべき30周年を祝し、江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド、灰原哀が、シチズンとコラボした限定ウオッチが登場！
コラボウオッチは、4人のイメージがそれぞれデザインされたメタルバンドの4モデル。文字盤は各キャラクターの雰囲気に合わせた流行のくすみカラーで、それぞれのフェイスアイコンやキャラクターアイテムが随所に配され、大人の日常にフィットする洗練されたデザインとなっています。
ケース、裏蓋、バンドともにオールステンレスで、ムーブメントには光で駆動するエコ・ドライブを採用。定期的な電池交換がいらないサステナブル仕様です。
限定数は各2000点。記念ロゴ入りの特製ボックスに収めてお届けします。
2026年4月1日（水）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。
商品特設ページ：https://iei.jp/conan-watch30th/
裏蓋には、30周年ロゴと限定2000点のエディションナンバーが刻印されます。
腕時計を収める特製ボックスは、各キャラクターのアイテムを天面にちりばめたスペシャルデザイン。各キャラクターのイラスト入りギャランティカードを添えてお届けします。
鍵穴をしのばせた金色の「30」が6時位置に配され、30周年を祝福します（各モデル共通）。
各キャラクターのフェイスアイコンがそれぞれデザインされています。
【江戸川コナンモデル】
頭脳明晰・冷静沈着なコナンをイメージしたロンドンブルーの文字盤。英国調のレンガ模様がほのかに浮かびます。
蝶ネクタイ型変声機、腕時計型麻酔銃、メガネをインデックスにデザイン。秒針には探求心を象徴する金色のルーペ。
【毛利蘭モデル】
新一と遊んだ幼い日の記憶を呼び覚ます淡いサクラ色の文字盤。レンガの壁を背景に、桜の花びらとハートが舞うフェミニンなテイスト。
インデックスは金のドットで、ハートと桜の花びらが舞い、4時位置には懐かしいサクラ組の名札が。秒針は蘭のケータイと同じレッド。
【怪盗キッドモデル】
文字盤の色は夜空を翔ける怪盗キッドをイメージした月光のペールブルー。レンガ模様の陰影とキッドを象徴するアイテムが印象的。
シルクハット、トランプと1412、ハンググライダー、モノクルをインデックスにデザイン。秒針には金色の三日月がキラリ。
【灰原哀モデル】
甘さを抑えたニュアンスパープルの文字盤は、クールで知的な灰原らしいデザイン。秘密を隠しもつ灰原のアイテムがインデックスに。
フサエブランドのロゴ、フラスコ、シェリーグラスなど、灰原の象徴がインデックスに。時針にはAPTX4869のカプセルを潜ませて。
■商品情報
商品名：シチズン × 名探偵コナン TVアニメ30周年記念コラボウオッチ
種類 ：全4種（江戸川コナン／毛利蘭／怪盗キッド／灰原哀）
価格 ：各39,800円（税込43,780円）
限定数：各2000点
発売日：2026年4月1日（水）
お届け：2026年11月中旬より順次発送予定
発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）
URL ：https://iei.jp/conan-watch30th/
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
■商品仕様
材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝クリスタルガラス
ケースサイズ（約）：直径32×厚さ7.6mm
手首回り（約）：S=14cm、M＝15.5cm、L＝18cm
ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）
防水性能：日常生活用強化防水（5気圧防水）
生産国：中国
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
■PREMICO（プレミコ）について
PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。
PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/
■会社概要
会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社
所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル
代表者：代表取締役社長 原 良郎
設 立：昭和57年(1982年)9月1日
資本金：100,000千円
ＵＲＬ：https://iei.co.jp
事業内容：通信販売
■お問い合わせ先
＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)
＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)
※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。
※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。