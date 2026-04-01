インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、国民的人気TVアニメ『名探偵コナン』の30周年記念腕時計を、4月1日（水）よりPREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。









1996年にTVアニメがスタートして以来、多くのファンを虜にしてきた『名探偵コナン』。その記念すべき30周年を祝し、江戸川コナン、毛利蘭、怪盗キッド、灰原哀が、シチズンとコラボした限定ウオッチが登場！

コラボウオッチは、4人のイメージがそれぞれデザインされたメタルバンドの4モデル。文字盤は各キャラクターの雰囲気に合わせた流行のくすみカラーで、それぞれのフェイスアイコンやキャラクターアイテムが随所に配され、大人の日常にフィットする洗練されたデザインとなっています。

ケース、裏蓋、バンドともにオールステンレスで、ムーブメントには光で駆動するエコ・ドライブを採用。定期的な電池交換がいらないサステナブル仕様です。

限定数は各2000点。記念ロゴ入りの特製ボックスに収めてお届けします。





2026年4月1日（水）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/conan-watch30th/









裏蓋には、30周年ロゴと限定2000点のエディションナンバーが刻印されます。





腕時計を収める特製ボックスは、各キャラクターのアイテムを天面にちりばめたスペシャルデザイン。各キャラクターのイラスト入りギャランティカードを添えてお届けします。





鍵穴をしのばせた金色の「30」が6時位置に配され、30周年を祝福します（各モデル共通）。





各キャラクターのフェイスアイコンがそれぞれデザインされています。





【江戸川コナンモデル】

頭脳明晰・冷静沈着なコナンをイメージしたロンドンブルーの文字盤。英国調のレンガ模様がほのかに浮かびます。





蝶ネクタイ型変声機、腕時計型麻酔銃、メガネをインデックスにデザイン。秒針には探求心を象徴する金色のルーペ。





【毛利蘭モデル】

新一と遊んだ幼い日の記憶を呼び覚ます淡いサクラ色の文字盤。レンガの壁を背景に、桜の花びらとハートが舞うフェミニンなテイスト。





インデックスは金のドットで、ハートと桜の花びらが舞い、4時位置には懐かしいサクラ組の名札が。秒針は蘭のケータイと同じレッド。





【怪盗キッドモデル】

文字盤の色は夜空を翔ける怪盗キッドをイメージした月光のペールブルー。レンガ模様の陰影とキッドを象徴するアイテムが印象的。





シルクハット、トランプと1412、ハンググライダー、モノクルをインデックスにデザイン。秒針には金色の三日月がキラリ。





【灰原哀モデル】

甘さを抑えたニュアンスパープルの文字盤は、クールで知的な灰原らしいデザイン。秘密を隠しもつ灰原のアイテムがインデックスに。





フサエブランドのロゴ、フラスコ、シェリーグラスなど、灰原の象徴がインデックスに。時針にはAPTX4869のカプセルを潜ませて。





■商品情報

商品名：シチズン × 名探偵コナン TVアニメ30周年記念コラボウオッチ

種類 ：全4種（江戸川コナン／毛利蘭／怪盗キッド／灰原哀）

価格 ：各39,800円（税込43,780円）

限定数：各2000点

発売日：2026年4月1日（水）

お届け：2026年11月中旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/conan-watch30th/

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996





■商品仕様

材質 ：ケース・裏蓋・バンド＝ステンレススチール 風防＝クリスタルガラス

ケースサイズ（約）：直径32×厚さ7.6mm

手首回り（約）：S=14cm、M＝15.5cm、L＝18cm

ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）

防水性能：日常生活用強化防水（5気圧防水）

生産国：中国

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：https://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。



