【台湾発！スーツ系ラブコメディ】台湾BLドラマ「You Are Mine」が3月30日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年3月30日（月）より台湾BLドラマ「You Are Mine」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345454/images/bodyimage1】
(C)2023 “VBL Series“ Partners All Rights Reserved.
台湾BLドラマ「You Are Mine」のあらすじ
大企業の秘書室に配属された堯舜宇(ヤオ・シュンユー) は、初日早々にミスをして社長の夏商舟（シア・シャンジョウ）から叱責される。有能とはいえ、他人にもミスを許さない夏商舟の苛烈ぶりに最初は戸惑う堯舜宇だが、やがてわかりづらい優しさや過去の傷に触れ彼の異なる一面を垣間見る。一方、鈍いようで実は細やかな気遣いを見せる堯舜宇に心が癒やされるのを感じていた夏商舟は、彼を独占すべくアプローチを仕掛ける。しかし、愛し方を知らない俺様社長が、恋愛経験ゼロの純情秘書を落とすのは想像以上に難しく……。
キャスト
マオ・チーション「東北插班生（原題）」「我的99分男友」 （原題）」
シャオ・ホン『ゴールデン・ジョブ』
スン・チンユエ「正義の法則」「1989年の君へ」
ホン・シー「覆活（原題）」「月村歡迎你（原題）」
ユェン・リン「恋愛は科学!?-What is Love?-」
スタッフ
演出：チェン・ホンルー『ブレイド・マスター』「おんなの幸せマニュアル2 俗女養成記2」
脚本：ツァイ・フェイチアオ、リン・ユンシャン「生死接線員（原題）」
総監修：ツァイ・フェイチアオ「We Best Love」シリーズ、「My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
監修：シュー・ズールイ
シャオ・ジーウェイ「恋愛は科学!? -What is Love?-」「跟鯊魚接吻」（原題）
【配信開始日】
2026年3月30日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/you-are-mine?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/you-are-mine?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
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台湾BLドラマ「You Are Mine」のあらすじ
大企業の秘書室に配属された堯舜宇(ヤオ・シュンユー) は、初日早々にミスをして社長の夏商舟（シア・シャンジョウ）から叱責される。有能とはいえ、他人にもミスを許さない夏商舟の苛烈ぶりに最初は戸惑う堯舜宇だが、やがてわかりづらい優しさや過去の傷に触れ彼の異なる一面を垣間見る。一方、鈍いようで実は細やかな気遣いを見せる堯舜宇に心が癒やされるのを感じていた夏商舟は、彼を独占すべくアプローチを仕掛ける。しかし、愛し方を知らない俺様社長が、恋愛経験ゼロの純情秘書を落とすのは想像以上に難しく……。
キャスト
マオ・チーション「東北插班生（原題）」「我的99分男友」 （原題）」
シャオ・ホン『ゴールデン・ジョブ』
スン・チンユエ「正義の法則」「1989年の君へ」
ホン・シー「覆活（原題）」「月村歡迎你（原題）」
ユェン・リン「恋愛は科学!?-What is Love?-」
スタッフ
演出：チェン・ホンルー『ブレイド・マスター』「おんなの幸せマニュアル2 俗女養成記2」
脚本：ツァイ・フェイチアオ、リン・ユンシャン「生死接線員（原題）」
総監修：ツァイ・フェイチアオ「We Best Love」シリーズ、「My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
監修：シュー・ズールイ
シャオ・ジーウェイ「恋愛は科学!? -What is Love?-」「跟鯊魚接吻」（原題）
【配信開始日】
2026年3月30日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/you-are-mine?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
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【配信形態】
見放題
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