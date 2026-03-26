ポータブル電源ブランド「PowerArQ」を展開する株式会社G.Oホールディングス（本社：大阪府）は、ポータブルクッキングポット『PowerArQ DuoPot』を3月10日にリリースしました。そんな『PowerArQ DuoPot』でぜひ作ってほしいアウトドアレシピを紹介します。今回紹介するのは、とろけるカマンベールの絶品アヒージョ。

にんにくと唐辛子を効かせたオリーブオイルで食材をじっくり煮込むアヒージョは、キャンプシーンのごちそうの定番。お酒を片手に楽しみたくなる一品です。お店で食べられるような本格的なアヒージョも、レシピに従って真似するだけで作ることができます。

【レシピ】カマンベールチーズとミニトマトのアヒージョ

【材料 2～3人分】

・カマンベールチーズ……1個・ミニトマト……10～12個・ブロッコリー……1/4株（小房に分けておく）・マッシュルーム……5～6個（半分にカット）・にんにく……2～3片（スライス）・鷹の爪……1本・オリーブオイル……100～120ml・塩……少々・黒こしょう……お好みで

【作り方】

1.DuoPotにオリーブオイルを入れ、スライスしたにんにくと鷹の爪を加えて加熱する。2.にんにくの香りが立ってきたら、水気を拭いたマッシュルーム・ミニトマト・ブロッコリーを少量ずつ加える。3.中央にカマンベールチーズをそのまま置き、上に切り込みを入れる。4.塩・黒こしょうで味を整え、チーズが柔らかくなるまで10～15分加熱したら完成。バゲットやクラッカーをディップしながら、とろりと溶けたカマンベールと一緒にどうぞ。これだけで美味しいアヒージョのできあがり。レシピとしては、材料を揃えてオイルで煮込むだけ。作り方はいたってシンプル。ですが、実際に作ろうとすると「油がはねそう」「加熱しすぎ」など、不安になる部分も多いのではないでしょうか。でもDuoPotなら、その2つの心配も、解消することができます。

不安①「油はねが怖い」→ コツで対策、キャンプなら気にならない

多少の油はねはします。ただ、アウトドアやキャンプの場面なら、多少はねてもテーブルをさっと拭けばOK。屋外の開放感の中では、気になるレベルではありません。【油はねを少なくするコツ】・食材の水気をしっかり拭いてから入れる。特にミニトマト・ブロッコリーは要注意・食材は冷えたまま入れず、なるべく常温に戻してから、一度に入れすぎず、少量ずつそっと加えるこのひと手間で、油はねはぐっと落ち着きます。

不安②「直火が怖い」→ DuoPotの安全設計で解消

オリーブオイルは加熱しすぎると発煙・引火のリスクがあるため、直火でのアヒージョはコンロから目を離せません。その点、『PowerArQ DuoPot』は約200℃を超えると自動停止する安全設計。さらにサーモスタット装置による空焚き防止機能も備えているので、油が少なくなっても安心です。電気で加熱するうえにこの二重の安全機能があるから、安心してアヒージョに集中できます。

後片付けも、ストレスなし

アヒージョはおいしい反面、後片付けが億劫になりがち。DuoPotは裏面までフラットな設計でふき取りやすく、食洗機にも対応しているので、油汚れをそのままざぶっと洗えます。作るのも片付けるのも手軽だから、アウトドアでもおうちでも気軽に使えるのが嬉しいところ。

ポータブル電源があれば、どこでもアヒージョ

DuoPotはポータブル電源に対応しているので、電源のないキャンプ場や公園でも使えます。直接火を使わず、その場で熱々のアヒージョが楽しめます。PowerArQの家電製品の活用で、アウトドアごはんをもっと美味しく、もっと気軽にお楽しみください。

◾️製品情報

ポータブルクッキングポット PowerArQ DuoPot （パワーアークデュオポット）

消費電力500W以下、鍋とフライパンがセットで重量1.0kgポータブル電源とこれ一台で調理をより手軽に

容量(鍋): 1.2L容量(フライパン): 0.48L定格電圧: 100V～120V定格電力: MAX500W(100V使用時 約347W)素材(鍋・フライパン): アルミニウム合金素材(蓋): PP素材コーティング: PTFE本体サイズ(使用時): 173×170×223mm重量: 1.0kgカラー: コヨーテタン価格: \7,920(税込)販売元: 加島商事株式会社

https://powerarq.com/products/a0062

PowerArQ S10 Pro 1,024Wh

アウトドアから非常時まで幅広く活躍満充電まで最短約1.5時間の急速充電に対応

容量：1024Whカラー：コヨーテタン、ブラック販売元：加島商事株式会社価格：143,000円（税込）

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/pa100

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail:press@go-hd.jp