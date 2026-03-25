仏教対話AI「AIブッダ 禅」、AIチャットボットとして世界初のスピリチュアルバイパッシング自動検出機能を実装。臨床心理学の尺度SBS-13の概念構造をAIに応用。

仏教対話AI「AIブッダ 禅」、AIチャットボットとして世界初のスピリチュアルバイパッシング自動検出機能を実装。臨床心理学の尺度SBS-13の概念構造をAIに応用。