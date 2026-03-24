第一生命NEOBANK、「デビットリニューアルキャンペーン」を実施













｜ 対象期間



2026年３月24日（火）〜 2026年４月30日（木）



｜ 対象支店



第一生命支店



｜ 条件および特典



取引条件



対象期間中に「第一生命NEOBANKデビットPremium」に切替のうえ、以下の所定の金額・回数を利用していること。



https://digitalpr.jp/table_img/2617/131317/131317_web_1.png



特典内容



抽せんで１等から５等まで当せんしたかた4,550名さまに現金キャッシュバック。



https://digitalpr.jp/table_img/2617/131317/131317_web_2.png



特典提供時期



2026年５月末（予定）



キャンペーン詳細は下記をご覧ください。



https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260324_005183/index.html



｜ 第一生命NEOBANKデビットがPremiumにリニューアル！還元率が1.5％に



新しい「第一生命NEOBANKデビットPremium」ならポイント還元率は1.5％。



よりお得に第一生命NEOBANKポイント（通常ポイント）が貯まります。



スマホデビットもリアルカードも利用可能で、お店でのお買い物でも、オンラインショッピングでも普段使いでポイントが貯まります。



｜ 対象期間2026年３月24日（火）〜 2026年４月30日（木）｜ 対象支店第一生命支店｜ 条件および特典取引条件対象期間中に「第一生命NEOBANKデビットPremium」に切替のうえ、以下の所定の金額・回数を利用していること。特典内容抽せんで１等から５等まで当せんしたかた4,550名さまに現金キャッシュバック。https://digitalpr.jp/table_img/2617/131317/131317_web_2.png特典提供時期2026年５月末（予定）キャンペーン詳細は下記をご覧ください。https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260324_005183/index.html｜ 第一生命NEOBANKデビットがPremiumにリニューアル！還元率が1.5％に新しい「第一生命NEOBANKデビットPremium」ならポイント還元率は1.5％。よりお得に第一生命NEOBANKポイント（通常ポイント）が貯まります。スマホデビットもリアルカードも利用可能で、お店でのお買い物でも、オンラインショッピングでも普段使いでポイントが貯まります。

























※ 「Apple Pay、Google Pay™」 対応※ 「Mastercard®加盟店」「Apple Pay・Google Pay™」を利用できる店舗に限ります。※ iDのタッチ決済はApple Payではご利用いただけますが、Google Pay™ではご利用いただけません。※ 月間のご利用金額が1,000円以上の場合に限ります。※ 対象外取引に該当する場合、ポイント還元率は0.3％となります。対象外取引：鉄道/チャージ（乗車券/特急券/定期券など）、公共料金（電気料金、ガス料金、水道料金、NHK受信料など）、NTT東日本・西日本サービス料金（各種税金、国民年金、国民健康保険料、その他政府・自治体サービスへの各種支払い、国家資格検定料、宝くじなど）、病院、診療所（各種非営利団体への会費、寄付など）なお、すでに「第一生命NEOBANK」でデビットカードをご利用のかたは、新カードへの切り替えを行いご利用いただくことで、新しいポイントプログラムの対象となります。｜ 第一生命NEOBANKは新しいロゴにリニューアル第一生命NEOBANKは新しいロゴにリニューアルいたしました。「第一生命NEOBANKアプリ」を現在ご利用中のお客さまは、2026年３月24日（火）以降にアプリをアップデートいただくことで、新しいロゴに変更されます。なお、支店番号及び口座番号に変更はございません。お客さまのご利用方法についても変更はなく、これまで通りお使いいただけます。｜ 第一生命NEOBANK 概要https://digitalpr.jp/table_img/2617/131317/131317_web_3.png｜ ご注意事項本キャンペーンは、住信SBIネット銀行と第一生命が実施するキャンペーンです。本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。※「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。※「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。※ MastercardはMastercard International Incorporated の登録商標であり、2つ連なる円のデザインは同社の商標です。※ Apple Pay はApple Inc.の商標です。Google Pay™ は、Google LLC の商標です。