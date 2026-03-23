『しろたん』が動く！アニメ化決定記念「しろたんふわふわパペぐるみ」3月25日（水）新発売！

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株式会社クリエイティブヨーコ






NEWS RELEASE


2026年3月23日


株式会社クリエイティブヨーコ



『しろたん』が動く！アニメ化決定記念


「しろたんふわふわパペぐるみ」3月25日（水）新発売！


～AnimeJapan 2026 テレビ朝日ブースにて展示、グリーティングイベントも開催～




　株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、オリジナルキャラクター『しろたん』のアニメ化決定を記念し、動く『しろたん』を一足先に体感できる新商品「しろたんふわふわパペぐるみ」を、2026年3月25日（水）からネットショップ限定で発売します。


　また、3月28日（土）・29日（日）に開催される「AnimeJapan 2026」テレビ朝日ブースにて、本商品の展示および、『しろたん』グリーティングイベントを開催します。




　『しろたん』は、当社の理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する“たてごとアザラシ”をモデルとしたオリジナルキャラクターです。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒やしと安らぎをお届けしてきました。2017年からはライセンスビジネスを本格化し、国内外で“そばにいるとほっとする存在”として親しまれてきました。


　そして、2026年秋、テレビ朝日にて『しろたん』待望のアニメ化が決定いたしました。



　本商品は、アニメ放送を待ちきれない皆様へ向けた、自分だけの“動くしろたん”を楽しめるパペット仕様のぬいぐるみです。ひょこひょこと動かしてみたり、お話しさせてみたり。アニメの中で生き生きと動き回る『しろたん』を一足先に体感してみてください。




■「しろたんふわふわパペぐるみ」商品概要




商品名 ：しろたんふわふわパペぐるみ


価格：8,880円（税込）送料無料


発売日：2026年3月25日（水）


サイズ：全長約48cm×幅約33cm×奥行約27cm（手を含まない）


特徴：ぬいぐるみの背中から両手を入れて操作することで、『しろたん』がまるでお話ししているような愛らしい動きを再現できます。




販売オンラインショップ　


しろたんタウン 楽天市場店


　https://item.rakuten.co.jp/sirotan/361-25293/



マザーガーデン＆ペットパラダイス 公式オンラインストア


　https://shop.creativeyoko.co.jp/items/998-16833



マザーガーデン 楽天市場店


　https://item.rakuten.co.jp/mg-mail/361-25293/



マザーガーデン Yahoo!店


　https://store.shopping.yahoo.co.jp/mg-sweet/361-25293.html



マザーガーデン Amazon店


　https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS7VJGRV



マザーガーデン＆ペットパラダイス オンワード・クローゼット店


　https://crosset.onward.co.jp/shop/mothergarden?du=2


■『AnimeJapan 2026』テレビ朝日ブースに展示、『しろたん』も登場！

2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』内の「テレビ朝日ブース」にて、本商品の展示および、『しろたん』グリーティングイベントを開催。



ブースでは、解禁されたばかりの最新PVやティザービジュアルの展示とともに、『しろたん』が皆様をお出迎えいたします。



【グリーティング実施スケジュール】


場所：東京ビッグサイト 東7ホール A42（テレビ朝日ブース）


日時：


3月28日（土）：10:00～ ／ 13:30～


3月29日（日）：10:00～ ／ 13:30～


※各回約30分を予定しております。


※混雑状況や運営の都合により、内容の変更や中止となる場合がございます。



【AnimeJapan 2026】


場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）


https://anime-japan.jp/




■しろたん公式サイト


https://sirotan.fun/



■しろたん公式SNS


Instagram：https://www.instagram.com/sirotan_fun


X： https://x.com/sirotan_fun




■株式会社クリエイティブヨーコ　会社概要


社名：株式会社クリエイティブヨーコ


代表者：代表取締役社長　北原 武幸


所在地：〒381-8545 長野県長野市高田667-16


設立：1981年3月


資本金：1億円


事業内容：ペットファッション・木製玩具、学童向け雑貨の企画・販売、および『しろたん』のキャラクターライセンス展開


展開ブランド：PET PARADISE（ペットパラダイス）、Mother garden（マザーガーデン）、しろたん


店舗数：国内直営店 88店舗、オンラインショップ 12店舗（2026年3月現在）


企業サイト：https://www.creativeyoko.co.jp/