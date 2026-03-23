株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2026年3月23日

株式会社クリエイティブヨーコ

『しろたん』が動く！アニメ化決定記念

「しろたんふわふわパペぐるみ」3月25日（水）新発売！

～AnimeJapan 2026 テレビ朝日ブースにて展示、グリーティングイベントも開催～

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）は、オリジナルキャラクター『しろたん』のアニメ化決定を記念し、動く『しろたん』を一足先に体感できる新商品「しろたんふわふわパペぐるみ」を、2026年3月25日（水）からネットショップ限定で発売します。

また、3月28日（土）・29日（日）に開催される「AnimeJapan 2026」テレビ朝日ブースにて、本商品の展示および、『しろたん』グリーティングイベントを開催します。

『しろたん』は、当社の理念である「なごみ・いやし・はげまし・ふれあい」を体現する“たてごとアザラシ”をモデルとしたオリジナルキャラクターです。1999年の誕生以来、やわらかな手触りの抱きぐるみ・ぬいぐるみを主力商品として、その丸みを帯びたフォルムや優しい表情で、幅広い世代のお客さまに癒やしと安らぎをお届けしてきました。2017年からはライセンスビジネスを本格化し、国内外で“そばにいるとほっとする存在”として親しまれてきました。

そして、2026年秋、テレビ朝日にて『しろたん』待望のアニメ化が決定いたしました。

本商品は、アニメ放送を待ちきれない皆様へ向けた、自分だけの“動くしろたん”を楽しめるパペット仕様のぬいぐるみです。ひょこひょこと動かしてみたり、お話しさせてみたり。アニメの中で生き生きと動き回る『しろたん』を一足先に体感してみてください。

■「しろたんふわふわパペぐるみ」商品概要

商品名 ：しろたんふわふわパペぐるみ

価格：8,880円（税込）送料無料

発売日：2026年3月25日（水）

サイズ：全長約48cm×幅約33cm×奥行約27cm（手を含まない）

特徴：ぬいぐるみの背中から両手を入れて操作することで、『しろたん』がまるでお話ししているような愛らしい動きを再現できます。

販売オンラインショップ

しろたんタウン 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sirotan/361-25293/

マザーガーデン＆ペットパラダイス 公式オンラインストア

https://shop.creativeyoko.co.jp/items/998-16833

マザーガーデン 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/mg-mail/361-25293/

マザーガーデン Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/mg-sweet/361-25293.html

マザーガーデン Amazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GS7VJGRV

マザーガーデン＆ペットパラダイス オンワード・クローゼット店

https://crosset.onward.co.jp/shop/mothergarden?du=2





■『AnimeJapan 2026』テレビ朝日ブースに展示、『しろたん』も登場！

2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のアニメイベント『AnimeJapan 2026』内の「テレビ朝日ブース」にて、本商品の展示および、『しろたん』グリーティングイベントを開催。

ブースでは、解禁されたばかりの最新PVやティザービジュアルの展示とともに、『しろたん』が皆様をお出迎えいたします。

【グリーティング実施スケジュール】

場所：東京ビッグサイト 東7ホール A42（テレビ朝日ブース）

日時：

3月28日（土）：10:00～ ／ 13:30～

3月29日（日）：10:00～ ／ 13:30～

※各回約30分を予定しております。

※混雑状況や運営の都合により、内容の変更や中止となる場合がございます。

【AnimeJapan 2026】

場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）

https://anime-japan.jp/

■しろたん公式サイト

https://sirotan.fun/

■しろたん公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/sirotan_fun

X： https://x.com/sirotan_fun

■株式会社クリエイティブヨーコ 会社概要

社名：株式会社クリエイティブヨーコ

代表者：代表取締役社長 北原 武幸

所在地：〒381-8545 長野県長野市高田667-16

設立：1981年3月

資本金：1億円

事業内容：ペットファッション・木製玩具、学童向け雑貨の企画・販売、および『しろたん』のキャラクターライセンス展開

展開ブランド：PET PARADISE（ペットパラダイス）、Mother garden（マザーガーデン）、しろたん

店舗数：国内直営店 88店舗、オンラインショップ 12店舗（2026年3月現在）

企業サイト：https://www.creativeyoko.co.jp/