【実績で選ぶならシノケン】投資用アパート経営の売上実績 全国No.1を獲得

株式会社シノケングループ

株式会社シノケングループ（東京本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 貴史 以下、グループを総称して「当社グループ」）傘下の株式会社シノケンプロデュースは、株式会社東京商工リサーチによる「自社開発投資用アパートに関する調査」の結果、直近1年間（2024年4月～2025年3月）における、土地を持たない会社員向け*の投資用アパートの年間売上高において、全国No.1を獲得いたしましたことをお知らせいたします。* 調査定義：土地を保有していない顧客向け

■ シノケンのアパートとは

当社グループは1990年の創業以来、会社員層の方々へ「アパート経営による資産づくり」をご提案し、これまで累計およそ8,000棟を販売してまいりました。

土地価格の上昇や金利動向の変化など、不動産市場を取り巻く環境が変化する中、今回、株式会社東京商工リサーチの調査（土地を保有していない顧客向けの自社開発投資用アパート調査）において、年間売上高「全国No.1」という結果となりました。

これは、当社が「安定稼働」と「資産価値の維持・向上」を両立し、将来の不安を解消する『確かな資産づくり』にこだわり続けてきた姿勢が、多くのお客様からのご支持に繋がったものと考えております。

私たちがお客様の「資産づくり」をサポートする上で大切にしている、３つの特長をご紹介いたします。

■ 選ばれる３つの特長

１.【立地】市況の変化に強い、厳選された好立地

長年にわたり、将来にわたる賃貸ニーズを見込む「5大都市圏の中核都市（東京23区・関西＜大阪市・京都市＞・名古屋市・福岡市・仙台市）」において、「ターミナル駅から30分圏内」かつ最寄り駅から「徒歩10分以内」の土地の選定を続けております。土地価格が上昇する場面においても、この妥協なき立地選定を貫くことで、安定した稼働と資産価値の維持・向上に貢献する物件をご提供しております。

２.【建物】入居者ニーズに応える設備と空間設計

ターゲットとなる単身者層のニーズに基づき、長く支持され続ける「普遍的なデザイン」と「機能」を兼ね備えたアパートを企画・開発しております。空間を有効活用できるロフトを特長とし、必要な設備を備えセキュリティを強化することで、周辺物件に対する優位性を確立しております。

３.【実績】35年以上の実績と、10年平均98％超の入居率

創業以来35年以上にわたり培った独自の賃貸管理ノウハウにより、直近10年間の平均入居率は98％を超えております。土地仕入から設計・施工、賃貸管理まで自社完結するワンストップ体制と、金融機関との強固な提携に基づく融資提案により、初めての方でも安心して取り組めるアパート経営をサポートしております。

当社グループは、35年以上にわたり築き上げてきた信頼と実績、グループシナジーを最大限に活かし、一人でも多くの方に「安心できる資産づくり」を実現していただけるよう、持続可能で安心安全な社会の構築に向け、今後も挑戦と進化を続けてまいります。

◆ 調査概要

調査テーマ ：自社開発投資用アパートに関する調査

調査対象サービス：土地を保有していない方を対象とした自社開発投資用アパート

調査内容 ：調査対象各社の、土地を保有していない顧客向けの自社開発投資用アパートについて、

各社の調査対象期間における投資用アパートの年間売上高を調査

調査対象期間 ：直近1年（2024年4月～2025年3月の1年間）

調査機関 ：株式会社東京商工リサーチ

https://www.shinoken.co.jp/