株式会社ジャノメ(所在地：東京都八王子市、代表取締役社長：齋藤 真)は、幅広い素材に対応し、美しい縫い目と高い作業性を両立した最上位職業用ミシン「haute couture ecru 2000 (オートクチュール エクリュ 2000)」を発売します。

DB針仕様に加え、工業用でも使用されている垂直全回転釜と1,650針/分の高速縫製、さらに可変式糸案内・おまかせ糸案内・フロートモードなど、縫い品質を左右する機能を徹底的に最適化しました。プロユーザーが求める仕上がりと操作性を実現した“万能型”の新モデルです。





美しい縫い目を追求した職業用ミシン haute couture ecru 2000









■耐久性と安定性に優れたDB針と、工業用でも使われる垂直全回転釜を採用

耐久性と安定性に優れたDB針に加え、工業用でも使われる垂直全回転釜を採用することで、糸締まりの安定性と縫い目の美しさを高いレベルで両立しました。さらに、1,650針/分の高速縫製や可変式糸案内・おまかせ糸案内・フロートモードなど、縫い品質を左右する機能を徹底的に最適化しました。プロユーザーが求める美しい縫い目と快適な作業性を実現しています。





厚物の帆布と皮革を組みあわせたバッグ









■製品コンセプト

「オートクチュール エクリュ 2000」は、職業用ミシンに求められる安定性・堅牢性・美しい縫い目といった基本性能をしっかり継承しながら、作品ジャンルの多様化や制作スタイルの変化に応えるため、使い勝手と操作性を大幅に向上させた新しい職業用ミシンです。薄物から厚物まで幅広い素材に対応し、クリエイターの表現を支える“万能型”の最上位モデルとして開発されました。





オーガンジーの薄物縫いも









■開発背景

国内の職業用ミシン市場では、耐久性と安定性に優れたDB針仕様が上級者向けの標準として定着しています。ハンドメイド作家、小規模アパレル、工房などの現場では、長時間の連続使用に耐え、素材に応じて針を使い分けられる点が高く評価されています。ジャノメはこうした市場ニーズを踏まえ、家庭用ミシンで培った縫製技術・送り性能・静音性をさらに進化させました。1,650針/分の高速縫製にも耐える剛性と安定性を備えたプロ仕様の最上位機種として、本製品を開発しました。





haute couture ecru 2000









■製品名の由来

「オートクチュール(haute couture)」は“高級仕立て服”を意味し、ジャノメ100周年記念モデル「haute couture 1000 (オートクチュール1000)」で高い評価を得た名称です。今回、販売店・代理店に加え、お客様からもご好評いただき、正式に継承されました。「エクリュ(ecru)」は“生成り”“本来の色”を意味します。記念モデルは黒を基調としたデザインで、力強い縫いを得意とする“厚物向け”のイメージが象徴的でしたが、今回のフルモデルチェンジでは、薄物でも美しい縫い目を実現する“万能型”へと進化。生成り色＝エクリュをまとわせることで、幅広い素材に寄り添う新しいオートクチュールの姿を表現しています。









■美しい縫い目を生み出す5つの技術

1｜DB針仕様(縫い目の安定性を支える基本構造)

工業用ミシンでも採用されるDB針を使用。耐久性と剛性に優れ、薄物でも厚物でも針のブレを抑え、縫い目の乱れを防ぎます。作品の完成度を左右する“直線の美しさ”を支える基盤となる構造です。

皮革同士の縫い合わせも縫い目がきれい





2｜可変式糸案内(素材に合わせて糸の流れを最適化)

素材に合わせて糸のかかり具合を細かく調整でき、糸の張力変化を抑えて安定した縫い目を保ちます。布帛・ニット・皮革など幅広い素材に対応します。

本格的な皮革のバッグ





3｜おまかせ糸案内(布の厚みに応じて上糸量を自動制御)

布の厚みに応じて上糸量を自動でコントロールし、縫い始めから終わりまで糸締まりを安定させます。段差や厚みが変わる場面でも均一なステッチを維持します。

薄物も縫い目がきれい





4｜フロートモード(押さえを“浮かせて縫う”高度な制御)

押さえを針板からわずかに浮かせて縫えるフロートモードを、ジャノメの職業用として初採用。キルト芯を挟んだステッチはもちろん、厚物や凹凸のある素材、皮革でも布ずれやシワを抑え、縫い目の乱れを防ぎます。さらに、目盛り付きの調整機構により、押さえの浮き量を目視で確かめながら設定できます。

フロートモードは凹凸のある生地の縫い合わせにも





5｜垂直全回転釜の採用(安定した糸締まりと縫い目の美しさを支える基盤)

工業用ミシンでも使用される垂直全回転釜を採用し、糸締まりの安定性を向上。薄物・厚物を問わず均一なステッチを保ち、作品の仕上がりを美しく整えます。長時間の作業でも安定した縫い品質を維持できる、職業用ミシンの要となる技術です。









■製品概要

商品名 ： haute couture ecru 2000

(オートクチュール エクリュ 2000)

希望小売価格 ： 253,000円(税込)

発売日 ： 2026年4月1日発売予定

販売店 ： 全国の取扱代理店、ボビナージュ各店舗

サイズ ： 幅497mm×奥行210mm×高さ329mm

質量 ： 14.5kg

製品サイトURL(4月公開予定)： https://www7.janome.co.jp/sewing_machine/professional/hce2000/









■会社概要

会社名：株式会社ジャノメ

代表者：代表取締役社長 齋藤 真

所在地：〒193-0941 東京都八王子市狭間町1463

創業 ：1921年10月

設立 ：1950年6月

資本金：113億7,300万円(2025年3月31日現在)





主な事業内容：

・ミシン(家庭用ミシン、ロックミシン)及び関連商品の製造ならびに販売

・産業機器(サーボプレス、卓上ロボット、直交ロボット、スカラロボット他)の製造ならびに販売

・洋裁関連商品及び学校教育教材等の販売