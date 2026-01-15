¡ã¤´¤Ü¤¦¤Ï»ÄÇ°¤ÊÌîºÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ª¡ä¡Ö»È¤¤¤Ë¤¯¤¤ÌîºÚ¡×2°Ì¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¤´¤Ü¤¦¤Î¤ª²Û»Ò¡×¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¸¤«¤ó(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÂÍø Ä¾½ã)¤Ï¡¢20～60Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤´¤Ü¤¦¤Î¥¤¥áー¥¸¡¦Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¡¦¿·¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò´Þ¤à·ò¹¯¿©ºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤´¤Ü¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö»È¤¤¤Ë¤¯¤¤ÌîºÚ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆÃ¤Ë30Âå¤Ç¡ÈÄ´Íý¤¬ÂçÊÑ¡É¤È´¶¤¸¤ë³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯°Õ¼±¤Ï¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢»Å»ö¡¦²È»ö¡¦»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÀ¤Âå¤Û¤É¡Ö²¼½èÍý¤Î¼ê´Ö¡×¤¬ÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄ´Íý¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È·ò¹¯¤È²È»öÉéÃ´¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤òÀ¤ÂåÊÌ¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´¤Ü¤¦¤ò¡ÖÎÁÍý°Ê³°¡×¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ø¤Î¼õÍÆÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×¡§¡Ö¤´¤Ü¤¦¤Î¥¤¥áー¥¸¡¦Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¡¦¿·¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î8Æü(·î)～2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛPRIZMA( https://www.prizma-link.com/press )¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,014¿Í
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡ÛÄ´ºº²óÅú»þ¤Ë20～60Âå¤ÎÃË½÷¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¡ÚÄ´ºº¸µ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤¸¤«¤ó( https://www.ahjikan.co.jp/ )
¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡ÛPRIZMA¥ê¥µー¥Á
¢£¡Ö¤´¤Ü¤¦¡á¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÀ¤Âå¤ÇÐªÎ¥¡£
¤´¤Ü¤¦¤Î¥¤¥áー¥¸
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡Ö¤´¤Ü¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÊú¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ÏÁ´À¤Âå¤Ç1°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÀ¤Âåº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¤Ç¤ÏÌóÈ¾¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤´¤È¤Ë¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢60Âå¤Ç¤ÏÌó9³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´¤Ü¤¦¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë¿»Æ©¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡ØÄ´Íý¤¬ÂçÊÑ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£Á´À¤ÂåÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï2³äÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢30Âå¤Ç¤ÏÌó3³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÀ¤Âå¤è¤ê¤â¡Ö¤´¤Ü¤¦¡á¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý·Ð¸³
¤Ç¤ÏÄ¾¶á¤Ç¤´¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÄ¾¶á3¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¡¢¤´¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤Ï¤¤(39.0¡ó)¡Ù¡Ø¤¤¤¤¤¨(61.0¡ó)¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤´¤Ü¤¦¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄ´Íý¹ÔÆ°¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¤Ü¤¦¥á¥Ë¥åー
¤´¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Î¼Â»Ü¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´À¤Âå¤Ç¡Ø¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¡Ù¤È¡ØÆÚ½Á¡Ù¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ë¤ÏÀ¤Âåº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¡Ù¤Ï20Âå¤Ç¤ÏÌó6³ä¤Ç¤¹¤¬¡¢50Âå¡¦60Âå¤Ç¤ÏÌó8³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3°Ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤Ç¡Ø¤´¤Ü¤¦Å·¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30Âå¤Î¤ß¡ØÃÞÁ°¼Ñ¡Ù¤¬3°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Âå¤ÏÄ¾¶á¤Çºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¤âÃÞÁ°¼Ñ¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄí¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤´¤Ü¤¦¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ÉÄ´Íý¤Ï²¯¹å¡Ä¡×¤¬ËÜ²»¡©¥»¥í¥ê¤Ë¼¡¤°¡Ö»È¤¤¤Ë¤¯¤¤ÌîºÚ¡×2°Ì¤ÎÍýÍ³¤ò¿¼·¡¤ê
Ä´Íý¤·¤Ë¤¯¤¤ÌîºÚ
¤´¤Ü¤¦¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÌîºÚ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê´Ö¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÎÁÍý¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤ëÌîºÚ¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥»¥í¥ê(29.7¡ó)¡Ù¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¤´¤Ü¤¦(27.6¡ó)¡Ù¡Ø¤«¤Ü¤Á¤ã(24.8¡ó)¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÈÆÃ¤Ê¹á¤ê¤ä¶Ú¤¬¤¢¤ë¡Ø¥»¥í¥ê¡Ù¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ø¤´¤Ü¤¦¡Ù¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Å¤¯¤ÆÀÚ¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¡Ø¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ù¤â´Þ¤á¡¢¾å°Ì¤Ë¤Ï²¼½èÍý¤Î¼ê´Ö¤äÊªÍýÅª¤Ê°·¤¤¤Ë¤¯¤µ¤¬È¼¤¦ÌîºÚ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¡Ø¤´¤Ü¤¦¡Ù¤Ï¡¢Å¥Íî¤È¤·¤ä¥¢¥¯È´¤¤Ê¤ÉÄ´ÍýÁ°¤Î¹©Äø¤¬Â¿¤¯¡¢»þÃ»¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÌÌÅÝ¤µ¡×¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý¤ÎÉéÃ´
¤Ç¤Ï¡¢¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý¤òºî¤ëºÝ¡¢¤É¤Î¹©Äø¤¬ºÇ¤âÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡ØÎÁÍý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý°Ê³°¤Ë¡¢¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý¤òºî¤ëºÝ¡¢ºÇ¤âÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ëÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´À¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø²¼½èÍý(Èé¤à¤¡¦¤µ¤µ¤¬¤¡¦¥¢¥¯È´¤¤Ê¤É)¡Ù¤¬ºÇ¤âÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤ºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â40Âå¡¦50Âå¡¦60Âå¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60Âå¤Ç¤Ï¡¢²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤ºÙ¤«¤Êºî¶È¤äÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë²¼½èÍý¤¬¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢40Âå¤Ï»Å»ö¤ä²È»ö¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÃæ¡¢Ä´Íý¹©Äø¤ÎÂ¿¤µ¤òÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ø¸Ç¤µ¡Ù¤ä¡Ø²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤µ¡Ù¤òµó¤²¤ë³ä¹ç¤¬Â¾À¤Âå¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤´¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦¿©ºà¼«ÂÎ¤Î°·¤¤¤Ë¤¯¤µ¤ä¡¢Ä´Íý»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¤´¤Ü¤¦¤Î¤ª²Û»Ò¤ÈÎÁÍý¤Î¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ÏÇ¯Âå¤Ë°Õ¼±º¹¡¢Ãæ¤Ç¤â50Âå¤Ï¼ê·Ú¤Ê¤´¤Ü¤¦²Û»Ò¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤¡©
¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý¤È¤ª²Û»Ò
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤´¤Ü¤¦¤Î²¼½èÍý¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤·ÁÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¤´¤Ü¤¦¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¡È¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý¡É¤È¡È¤´¤Ü¤¦¤Î¤ª²Û»Ò¡É¤Ê¤é¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢20Âå¤Ç¤Ï¡Ø¤´¤Ü¤¦ÎÁÍý¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È¡Ø¤´¤Ü¤¦¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ù¤¬¤Û¤ÜÆ±Î¨¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¡Ö¤´¤Ü¤¦¡á¤ª¤«¤º¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬Çö¤¯¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬50Âå¤Ç¡¢¡Ø¤´¤Ü¤¦¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î³ä¹ç¤¬Á´À¤Âå¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´Ö¿©¤Ç¤âÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ê¤´¤Ü¤¦²Û»Ò¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´À¤Âå¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó3³ä¤¬¡Ø¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Ü¤¦¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤Ê¤¸¤ß¤¬Çö¤¤¤¿¤á¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ä¤´¤Ü¤¦¤Î±ÉÍÜ¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÄê¤Î´Ø¿´¤Ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤´¤Ü¤¦¿©ÉÊ¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ»î¤·¤¿¤¤¤«
¤´¤Ü¤¦¤Î¤ª²Û»Ò¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¾Íè¤ÎÏÂ¿©°Ê³°¤Ë¡¢¤´¤Ü¤¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿©ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö½¾Íè¤ÎÏÂ¿©°Ê³°¤Ë¡¢¤´¤Ü¤¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿©ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー(¤ª²Û»Ò¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥¹ー¥×¤Ê¤É)¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤È¤Æ¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤(17.4¡ó)¡Ù¡Ø¤ä¤ä»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤(47.5¡ó)¡Ù¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ¿©°Ê³°¤Î¿·¤·¤¤¤´¤Ü¤¦¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìó6³ä°Ê¾å¤¬¹ÎÄêÅª¤Ê´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤´¤Ü¤¦¤ÎÉ÷Ì£¤ä±ÉÍÜ²Á¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¹â¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¼½èÍý¤Ê¤É¤Î¡ÖÄ´Íý¤Î¼ê´Ö¡×¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤´¤Ü¤¦¿©ÉÊ
¤´¤Ü¤¦¿©ÉÊ¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê²óÅú¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤Î¤´¤Ü¤¦¿©ÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¤È¤Æ¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤ä»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¡È¤´¤Ü¤¦¿©ÉÊ¡É¤Ë¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤ì¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´À¤Âå¤Ç¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ù¤¬°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2°Ì°Ê²¼¤Î·¹¸þ¤Ë°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
20Âå¡¦30Âå¤Ç¤Ï¡Ø¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÉ÷¤Î¤ª²Û»Ò¡Ù¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î°Õ³°À¤ä¿·¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢40Âå¡¦50Âå¤Ç¤Ï¡Ø¥Ý¥¿ー¥¸¥å¤ä¥¹ー¥×¡Ù¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë40Âå¤Ç¤ÏÌó4³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¼ê·Ú¤ËÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¥¹ー¥×¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤´¤Ü¤¦¤Î¤ª²Û»Ò
¼¡¤Ë¤´¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¡È¤ª²Û»Ò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤´¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¡È¤ª²Û»Ò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´À¤Âå¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤È¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤Ê¤é´ò¤·¤¤¡Ù¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤´¤Ü¤¦²Û»Ò¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤µ°Ê¾å¤Ë¡Ö·ò¹¯²ÁÃÍ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì°Ê²¼¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¡¢À¤Âå¤´¤È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 20Âå～40Âå¤Ç¤Ï¡Ø¤ª²Û»Ò¤Ê¤é¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ù¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤ä°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤òÊä¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½Å»ë¤Î·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢50Âå°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡Ø²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ê¤é»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤¬2°Ì¤Ø¤ÈÉâ¾å¤·¡¢½ç°Ì¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ä²È·×¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ê·Ú¤µ¤è¤ê¤â·ÑÂ³¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»ÑÀª¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¤Þ¤È¤á¡ÛÀ¤Âå¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡Ö¤´¤Ü¤¦¡×¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÄ´ÍýÉéÃ´¡×¤È¡Ö¼ê·Ú¤ÊÀÝ¼è¡×¤Ø¤Î´üÂÔ
¤´¤Ü¤¦¤Ï¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬Á´À¤Âå¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Ç§ÃÎ¤Ï20Âå¤ÇÌóÈ¾¿ô¡¢60Âå¤Ç9³äÄ¶¤ÈÀ¤Âåº¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÁÍý¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ó¤Ô¤é¡×¡ÖÆÚ½Á¡×¤¬ÄêÈÖ¤Ê¤¬¤é¡¢¤´¤Ü¤¦¤Ï¡È»È¤¤¤Ë¤¯¤¤ÌîºÚ¡É2°Ì¤Ë¡£ÉéÃ´¤ÎÃæ¿´¤ÏÁ´À¤Âå¤Ç¡Ö²¼½èÍý¡×¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë30Âå¤Ï·ò¹¯°Õ¼±¤È²È»öÉéÃ´¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É»È¤¨¤Ê¤¤¡É¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ä´ÍýÉÔÍ×¤Î·Á(¤ª²Û»Ò¡¦²Ã¹©¿©ÉÊ)¤Ë¤Ï¼õÍÆÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÎÁÍý¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ª²Û»Ò¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡×¤È²óÅú¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ä¥¹ー¥×¤Ê¤É¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¤´¤Ü¤¦¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢º£¸å¤Î¤´¤Ü¤¦¾ÃÈñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä´Íý¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¤¿¡Ö¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤ä´Ö¿©¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥«¥«¥ªÉÔ»ÈÍÑ ßäÀù¤´¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¿·¥¹¥¤ー¥Ä¡ÖGOVOCE(¥´¥Üー¥Á¥§)¡×
GOVOCE
GOVOCE¥ß¥ë¥¯
ËÜÄ´ºº¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤´¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¡¢¤¢¤¸¤«¤ó¤Îµ»½Ñ¤Ç¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGOVOCE¡×¤Ï¡¢¤´¤Ü¤¦(GOBOU)¤È¥É¥ë¥Á¥§(DOLCE)¡¢À¼(VOCE)¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·´¶³Ð¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÁÇºà¡ÖMelBurd(¥á¥ë¥Ðー¥É)¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥«¥ª¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤ÈÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿åÍÏÀ¤ÈÉÔÍÏÀ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯´Þ¤ß¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤â´ÞÍ¡£¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢½¢¿²Á°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¡¢Ç¥¿±Ãæ¡¦¼øÆýÃæ¤ÎÊý¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¡ÖGOVOCE ¥ß¥ë¥¯¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖGOVOCE(¥´¥Üー¥Á¥§)¡× https://www.ahjikan-shop.com/govoce/
¡ÖGOVOCE¥ß¥ë¥¯¡× https://www.ahjikan-shop.com/govocemk/
