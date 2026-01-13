こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
香川へおかえり！郷土料理でおもてなし！
香川大学では、学生支援の一環として「学生応援Day」を設け、各キャンパスに於いて今年度は7月に昼食（カレー、丼等）の提供、10・11月に小鉢やレトルト食品の配布を行ってきました。
今回の「学生応援Day」では、【香川へおかえり】をテーマに、香川県の郷土料理である「あん餅雑煮」「しっぽくうどん」を各キャンパスの学生に無料で提供します。幸町キャンパスでは１月１４日(水)に実施予定です。
香川大学の学生の約７割が県外出身者です。県外出身の学生には香川の食文化を体験する機会を、県内出身の学生には家庭の味とは違った郷土料理を楽しむ機会を提供します。
１．日 時 ： 令和８年１月１４日（水）１１：４５〜
２．場 所 ： 幸町北キャンパス オリーブスクエア下
３．支 援 ： 香川大学校友会
４．協 力 ： 香川大学生活協同組合
《各キャンパスごとの開催時間・場所は以下のとおり》
◆開催時間：11時45分頃（全キャンパス共通）
◆開催場所：
−農学部キャンパス：1月13日(火)‥‥農学部食堂前
−幸町キャンパス：1月14日(水)‥‥ 幸町北キャンパス オリーブスクエア下
−医学部キャンパス：1月15日(木)‥‥医学部食堂前
−林町キャンパス：1月19日(月)‥‥創造工学部食堂入口（福利・図書館棟1階入口付近）
▼本件に関する問い合わせ先
教育・学生支援部 学生生活支援課
圖子
TEL：087-832-1160
メール：gakusei-kagai-h@kagawa-u.ac.jp
