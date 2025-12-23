広告データ分析クラウド「TVAL（ティーバル）」および「クロスメディアインサイト」を提供する株式会社スイッチメディア（本社：東京都港区、代表取締役社長：高山 俊治、以下スイッチメディア）は、「TVAL」の視聴データをもとに2025年のテレビ番組視聴ランキングと主な視聴トレンドを集計しました。箱根駅伝やMLB開幕戦、FIFAワールドカップアジア最終予選、世界陸上などのライブスポーツに加え、夜のニュース・報道番組、正月特番や日曜劇場シリーズ、連続テレビ小説などの長期ドラマが上位に並び、「ライブスポーツ」「夜のニュース」「長期ドラマ・正月特番」が2025年のテレビ視聴を特徴づける結果となりました。

調査概要

□集計対象： 関東におけるNHKおよびキー局の番組□集計単位： ・シリーズ別ランキング：番組シリーズ単位の平均視聴率 ・番組別ランキング：各放送回単位の視聴率□集計期間： 2025年1月1日～12月7日□カテゴリ区分： スポーツ／ドラマ／ニュース・報道／バラエティ／情報・ワイドショー／福祉 の6カテゴリ

2025年 テレビ番組視聴ランキング（シリーズ別 TOP10）

TVALのシリーズ別視聴データをもとに、2025年の主要テレビ番組を平均視聴率順に並べた結果、スポーツ中継や正月特番に加え、夜のニュース・報道番組、長期ドラマシリーズなどが上位にランクインしました。

カテゴリ別構成比：ニュース・報道が4割超、次いでドラマ・スポーツが高い構成に

番組別の視聴データTOP100をカテゴリ別に集計したところ、ニュース・報道番組が43本と全体の4割超を占め、ドラマが30本、スポーツが17本と続きました。バラエティが8本、情報・ワイドショーが1本、福祉番組が1本という結果で、ニュース・報道とドラマ・スポーツの3カテゴリだけで全体の9割近くを占めています。

カテゴリ別TOP番組から見る、2025年のテレビ視聴トレンド

シリーズ別ランキングをカテゴリ別に見ると、スポーツは「箱根駅伝」や「MLB開幕戦2025」、ニュース・報道は「情報7daysニュースキャスター」や「ニュース7」、ドラマは「日曜劇場」や「連続テレビ小説」、バラエティは「芸能人格付けチェック！」「ウルトラマンDASH」「オールスター感謝祭」など、各ジャンルの定番番組が上位を占めました。

ニュース・報道番組は「政治・国際・スポーツ」の情報ハブに

「情報7daysニュースキャスター」「ニュース7」「報道ステーション」などの夜のニュース・報道番組の高視聴回をみると、「総裁選候補者出揃う」「トランプ関税」「参院選」などの政治テーマや、「トランプ大統領とゼレンスキー大統領の対立」といった国際ニュースに加え、「世界陸上」「大谷翔平選手のホームラン」などスポーツのハイライトが、1本の番組内であわせて取り上げられていました。政治・経済・国際情勢と人気選手の活躍をまとめてキャッチアップできる場として、夜のニュース・報道番組が「情報ハブ」の役割を果たしていることがうかがえます。

2025年 テレビ視聴トレンドの3つのサマリー

今回の集計結果から、2025年のテレビ視聴トレンドとして、次の3点が見えてきました。

1.ライブスポーツは根強い人気

箱根駅伝、MLB開幕戦、FIFAワールドカップアジア最終予選、世界陸上など、ライブスポーツがシリーズ別ランキングの上位を占めました。国際大会や海外リーグを含め、結果を“リアルタイムで見届けたい”ニーズは引き続き高いことが分かります。

2. その週のニュース番組の視聴も、人気選手の活躍で高まる

ライブスポーツの結果や活躍した選手のニュースは、同週のニュース・報道番組でも繰り返し取り上げられます。政治・経済ニュースに加え、スポーツハイライトをまとめて扱う構成が、ニュース番組全体の視聴を押し上げている可能性があります。

3. 正月特番と長期ドラマは変わらない「お茶の間コンテンツ」

芸能人格付けチェック！やオールスター感謝祭などの正月SPに加え、日曜劇場シリーズや連続テレビ小説といった長期ドラマも上位にランクインしました。家族や友人と一緒に楽しむ年始特番と、毎週・毎朝の視聴習慣として定着するドラマは、視聴のデジタルシフトが進む中でも、変わらず「お茶の間コンテンツ」としての役割を担っています。

さいごに

ライブスポーツや大型イベントは依然としてマスリーチの起点であり、その前後のニュース・報道番組までを含めた時間帯設計が重要であることが示唆されます。また、家族視聴や長期視聴が見込める正月特番・長期ドラマは、認知から好意形成までを中長期的に育てるブランドコミュニケーションの重要な接点となりえます。スイッチメディアは、「TVAL」および「クロスメディアインサイト」を通じて、こうした視聴トレンドを踏まえたテレビ×デジタルのメディアプランニングを今後も支援してまいります。

