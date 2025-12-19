TopMediai、AI動画エフェクトにクリスマス演出を追加し、12月16日よりワンクリック生成に対応
動画・音楽・音声関連のオンラインAIツールを提供するCleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号 スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月16日より、TopMediaiの新機能「AI動画エフェクト」の提供を開始しました。これにより、ユーザーはクリスマスに特化した演出を簡単にワンクリックで動画に加え、個人や企業など幅広い層が季節感あふれるコンテンツを手軽に制作できます。
TopMediaiは、テキストや画像をもとに高精度なメディア生成を行うオンラインプラットフォームです。これまでもAI画像生成やテキスト→動画、画像→動画などを提供していましたが、今回新たに「AI動画エフェクト」を導入することで、簡単な操作でクリスマスをテーマにした短尺動画を生成できるようになりました。映像制作の専門知識がないユーザーでも、直感的に操作できることで、短時間で高品質なコンテンツを作成可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337344&id=bodyimage1】
詳細はこちら：
クリスマス美容プロモーション:https://jp.topmediai.com/app/video-effects/christmas-beauty-product-promotion/
クリスマスコスチュームショー:https://jp.topmediai.com/app/video-effects/christmas-costume-show/
クリスマスキス:https://jp.topmediai.com/app/video-effects/christmas-kiss/
クリスマスダンス:https://jp.topmediai.com/app/video-effects/christmas-dance/
【AI動画エフェクトとは】
AI動画エフェクトは、画像をアップロードするだけで、カメラワークや光・粒子表現などの演出を自動で加え、クリスマス向けの動画を生成する機能です。テンプレート化された演出を選ぶだけで、短時間で目的に合った動画制作ができます。さらに、AI画像生成やBGM・ナレーション生成と連携することで、映像から音声までワンストップで仕上げることが可能です。
【新登場クリスマス用エフェクト一覧】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337344&id=bodyimage2】
【主な特徴・メリット】
1.ワンタッチ生成
素材選択→エフェクト選択→生成の3ステップで、短時間で試作から公開まで完了できます。
2.初心者に優しいUI
直感的に操作できるウィザード形式で、初めてのユーザーでも迷わず制作できます。
3.SNS最適化
短尺で視認性の高いフォーマットを標準搭載。縦型・横型など、各種SNS用に最適化された出力に対応しています。
4.多彩な演出テンプレート
プロモーション、コスチューム演出、ダンス風カット、ロマンティック演出など、さまざまなシーンに対応したテンプレートを用意しています。
5.制作コスト削減
外注や長い編集工程を不要にし、企業のキャンペーン制作コストや工数を削減できます。
【操作ガイド：クリスマス動画を生成する方法】
1.素材準備
写真やイラストをアップロードするか、AI画像生成機能を使ってテキストから画像を生成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337344&id=bodyimage3】
2.出力画質選択
360p、540p、720p、1080pから希望の画質を選択します。
3.公開設定
公開／非公開を設定し、共有範囲を指定します。
4.動画生成
「動画を生成する」をクリックすると、AIが自動で処理を行います。数十秒から数分で完成した動画をプレビュー後、ダウンロードや共有が可能です。
TopMediaiは、テキストや画像をもとに高精度なメディア生成を行うオンラインプラットフォームです。これまでもAI画像生成やテキスト→動画、画像→動画などを提供していましたが、今回新たに「AI動画エフェクト」を導入することで、簡単な操作でクリスマスをテーマにした短尺動画を生成できるようになりました。映像制作の専門知識がないユーザーでも、直感的に操作できることで、短時間で高品質なコンテンツを作成可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337344&id=bodyimage1】
詳細はこちら：
クリスマス美容プロモーション:https://jp.topmediai.com/app/video-effects/christmas-beauty-product-promotion/
クリスマスコスチュームショー:https://jp.topmediai.com/app/video-effects/christmas-costume-show/
クリスマスキス:https://jp.topmediai.com/app/video-effects/christmas-kiss/
クリスマスダンス:https://jp.topmediai.com/app/video-effects/christmas-dance/
【AI動画エフェクトとは】
AI動画エフェクトは、画像をアップロードするだけで、カメラワークや光・粒子表現などの演出を自動で加え、クリスマス向けの動画を生成する機能です。テンプレート化された演出を選ぶだけで、短時間で目的に合った動画制作ができます。さらに、AI画像生成やBGM・ナレーション生成と連携することで、映像から音声までワンストップで仕上げることが可能です。
【新登場クリスマス用エフェクト一覧】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337344&id=bodyimage2】
【主な特徴・メリット】
1.ワンタッチ生成
素材選択→エフェクト選択→生成の3ステップで、短時間で試作から公開まで完了できます。
2.初心者に優しいUI
直感的に操作できるウィザード形式で、初めてのユーザーでも迷わず制作できます。
3.SNS最適化
短尺で視認性の高いフォーマットを標準搭載。縦型・横型など、各種SNS用に最適化された出力に対応しています。
4.多彩な演出テンプレート
プロモーション、コスチューム演出、ダンス風カット、ロマンティック演出など、さまざまなシーンに対応したテンプレートを用意しています。
5.制作コスト削減
外注や長い編集工程を不要にし、企業のキャンペーン制作コストや工数を削減できます。
【操作ガイド：クリスマス動画を生成する方法】
1.素材準備
写真やイラストをアップロードするか、AI画像生成機能を使ってテキストから画像を生成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337344&id=bodyimage3】
2.出力画質選択
360p、540p、720p、1080pから希望の画質を選択します。
3.公開設定
公開／非公開を設定し、共有範囲を指定します。
4.動画生成
「動画を生成する」をクリックすると、AIが自動で処理を行います。数十秒から数分で完成した動画をプレビュー後、ダウンロードや共有が可能です。