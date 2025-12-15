こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新製品】コストを抑えてスマートに！小規模ネットワークに最適な『AT-GS950/18 V2』が登場
アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート、SFPスロットを2ポート搭載したギガビットイーサネット・スマート・スイッチ「AT-GS950/18 V2」の受注を12月15日より開始することをお知らせします。
今回新たに発売された「AT-GS950/18 V2」は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポートとSFPスロットを2ポート搭載したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。ループガードや多様なVLAN機能、IEEE 802.1X認証など、企業ネットワークに求められる高度なセキュリティ機能を標準搭載し、不正アクセスやネットワーク障害を未然に防ぎます。これらの機能により、エッジネットワークに求められる安全性と運用の柔軟性を両立します。
加えて、Web GUIを搭載し、Webブラウザーからスピーディかつ直感的に設定・管理が可能です。専門知識に依存しないシンプルな操作性で、ネットワーク運用を効率化します。これにより、日々の管理業務の負荷を軽減し、トラブル対応や設定変更にかかる時間を大幅に短縮します。
さらに、全ポートがギガビット対応であることから高速なデータ転送を実現し、SFPスロットによる光回線接続にも柔軟に対応します。このような特長により、企業のオフィスや教育機関、自治体など、幅広いシーンで信頼性の高いネットワークを実現します。必要な機能に厳選することで導入コストを最適化しつつ、セキュリティ・管理性・拡張性をしっかり確保しています。
■新製品 AT-GS950/18 V2
【製品仕様】出荷開始日：2025年12月16日（火）
https://digitalpr.jp/table_img/631/124468/124468_web_1.png
※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-GS950/18 V2の詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-gs950-18-v2/
注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。
注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
---------------------------------------------------------------------
<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
---------------------------------------------------------------------
<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
