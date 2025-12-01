【跡見学園女子大学】キャンパスに自生した新種の桜を『アトミザクラ（跡見桜）』と命名、桜の園芸品種として認定を受ける／学園創立150周年記念式典で発表

【跡見学園女子大学】キャンパスに自生した新種の桜を『アトミザクラ（跡見桜）』と命名、桜の園芸品種として認定を受ける／学園創立150周年記念式典で発表