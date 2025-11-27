ソーシャルワイヤー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:矢田峰之、証券コード:3929)は、メディア企業向けにAIを活用した記事自動生成・配信サービス「Socialwire Article Generator」を2025年10月より本格展開いたします。

■メディア運営の“記事制作負担”をゼロにする「Socialwire Article Generator」

「Socialwire Article Generator」は、プレスリリース情報をもとに各メディアのテーマやトーンに最適化した記事をAIが自動生成し、WordPressに直接下書き保存する記事自動配信サービスです。記事制作費は完全無料で、広告収益はすべてメディア企業のものとなります。専用プラグインを導入するだけで設定が完了し、導入後は自動的に記事が生成・保存されるため、運用負荷を大幅に削減できます。AI生成後は編集長による監修を行うことで品質を担保し、各メディアごとに内容を最適化して重複を防止。コストゼロで記事量と収益機会を拡大できる、新しいメディア運営支援サービスです。Socialwire Article Generator： https://plugin.cowriter.jp/

■メディア運営の「人手不足」「記事コスト」課題をAIで解決

デジタルシフトが進む中で、メディアを取り巻く環境はかつてないスピードで変化しています。SNSの台頭により情報流通の形が多様化し、雑誌や新聞などの伝統的媒体に加えて、Webニュースやオウンドメディアなども新しい発信の場として存在感を高めています。 一方で、日々求められる情報量は増える一方であり、限られた編集リソースの中で継続的に更新を続けることが多くのメディアにとって大きな課題となっています。 こうしたメディア側の声を多く聞く中で、「記事制作の効率化」と「広告収益の最大化」を両立し、人手に依存せず、メディアのトーンやテーマを保ちながら記事を継続的に発信できる仕組みを提供すべくAI記事自動配信サービス「Socialwire Article Generator」を開発・提供を開始いたしました。

■ 自社メディアで実証済み：4ヶ月で月30万PV達成

検証を行った自社メディア「MONOLAB（https://monolab.tokyo/）」では、ドメインパワー0の状態から運用を開始。 わずか4ヶ月で月間30万PVを達成しました。 その後のGoogleコアアップデートにも対応し、AIプロンプトの最適化により安定的な成長を継続しています。

■サービスの特長

1. 記事制作費：無償

月額費用、初期費用、記事単価は一切不要。ジャンルを指定しない場合、1日10～20記事程度を自動的に生成し配信いたします。(特定ジャンルに絞る場合は配信数が変動します。)

2. WordPressなら導入わずか5分

専用プラグイン「Socialwire Article Generator」をインストールし、ジャンル・文体・カテゴリを設定するだけで導入が完了します(所要時間:約5分)。設定後は自動で記事が書き保存されます。公開前の内容確認も可能です。インストールはこちらから行えます：https://plugin.cowriter.jp/ ※WordPress以外のCMSの場合、RSS連携やシステム対応の開発工数が必要になる可能性があります。

3. 広告収益は100%メディア様のもの

自動生成した記事に設置する広告はすべてメディア側で自由に設定可能です。バナー広告、アフィリエイト広告など、すべての広告収益はメディア側のものとして活用いただけます。

■サービス概要

サービス名：Socialwire Article Generator 提供開始：2025年9月～ 対象：メディア様 配信記事数：全ジャンル対応 1日10～20記事程度(ジャンル指定により変動) 記事制作費：無償 利用期間：6ヶ月以上 広告収益：100%メディア企業様のものその他CMS：RSS連携

■ 導入までの流れ

1. お問い合わせ・メディア審査 ⑴お打ち合わせにて詳細・流れ・契約についてご説明 ⑵契約締結4. システム連携 5. 運用開始

■今後の展開

ソーシャルワイヤー株式会社では、Socialwire Article Generatorを通じてより多くのメディアに“持続的に記事を生み出せる仕組み”を提供し、メディア運営の新しいスタンダードをつくっていくことを目指しています。 今後は、ニュースサイトや専門メディアを中心に導入を広げ、媒体規模やジャンルを問わず、より多くの編集現場の課題解決に貢献していく予定です。AIによる自動化を単なる効率化の手段ではなく、“伝える力”を支える新しいインフラとして育てていきます。

■ @Pressについて

「@Press」は新聞社、通信社、テレビ局、Webメディアなど163以上の報道機関(※2025年11月時点)とパートナーシップを築く、記事掲載率No.1のプレスリリース配信サービスです。原稿校正から配信先選定まで全てプロが実施・サポートし、企業様のプレスリリース配信を支援しております。 このたびプレスリリースを自動で読みやすい記事に編集・配信する「Socialwire Article Generator」を開発いたしました。@Pressに毎日集まる多様なジャンルのプレスリリースを基に、貴メディアに最適な記事を自動生成・配信いたします。 URL: https://www.atpress.ne.jp/

■会社概要

商号 ： ソーシャルワイヤー株式会社 市場 ： 東京証券取引所 グロース市場(証券コード 3929) 代表者 ： 代表取締役社長 矢田 峰之 所在地 ： 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル3階 設立 ： 2006年9月 事業内容： デジタルPR事業(リリース配信／インフルエンサーPR／ リスクチェックサービス) URL ： https://www.socialwire.net/

■ 本件に関するお問い合わせ先

ソーシャルワイヤー株式会社 @Press 新規事業企画室 担当:佐藤 佳世子 TEL:070-1319-3228 MAIL:ksato@socialwire.co.jp