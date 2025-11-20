今治のタオルメーカー七福タオル株式会社(所在地：愛媛県今治市、代表取締役：河北 泰三)は、肌がよろこぶパウダータッチな南国ヴィラ仕様の今治タオル、「ヴィラスイート」を発売しました。





「ヴィラスイート 南国ヴィラ仕様の今治タオル」

オンラインショップURL： https://shichifuku-towel.com/products/detail/262





ヴィラスイート 南国ヴィラ仕様の今治タオル





■開発背景

南国のラグジュアリーヴィラをイメージし、軽やかで心ほどける空気感をタオルで再現するために丁寧に開発・デザインを行いました。

格子パイルによる凹凸のある表情は南国の光と影がつくる柔らかなコントラストを表現し、見た目と触れ心地の両面で“リゾートらしさ”を感じられるよう設計しています。また、綿にマイクロファイバーをブレンドした糸を採用することで、綿本来のやわらかさに軽さとキメ細やかさをプラスし、より快適な使用感を実現しました。素材の特性を活かしつつ質感にもこだわることで、肌にそっと寄り添い、毎日のバスタイムに癒しをもたらす一枚として仕上げています。









■商品の特徴

・南国ヴィラを思わせる、軽やかで上質なパウダータッチ

格子パイルの凹凸が生む軽やかさと、肌にふわりと寄り添うやわらかさが特徴。パウダーのようにやさしい触感で、敏感な肌にも心地よく、バスタイムに深いリラックスをもたらします。





肌がよろこぶパウダータッチ





・格子パイルがつくる立体的な表情と優れた機能性

凹凸のある織り構造が光を受けて生む陰影が上品で洗練された表情を演出。軽量で空気が通りやすいため乾きやすく、日々の洗濯ストレスを軽減。さらに、洗うほどにパイルがふっくら立ち上がります。





格子パイル





・ホテルシリーズの最新作「ヴィラスイート」

「ヴィラスイート」は、七福タオルで20年以上も愛され続けるロングセラーホテルシリーズに新しく加わった最新作です。南国ヴィラのような軽やかで上質なパウダータッチが魅力で、既存シリーズとはまた違った心地よさを楽しめます。

シリーズの世界観を統一する新デザインのホテルシリーズタグも完成し、より魅力的なラインナップへ進化しました。

ヴィラスイート … 肌がよろこぶパウダータッチな南国ヴィラ仕様

ホテルリゾート … 使い込むほど好きになるプレミアムホテル仕様

モダンリゾート … 癒しをもたらす肌心地のリゾートホテル仕様





ウォーターブルー、ホワイト、パールグレー





・今治タオルブランド認定の確かな品質と老舗メーカーの技術

独自の厳しい検査基準をクリアした今治タオルブランド認定商品。吸水性・安全性・品質のいずれにおいても優れた基準を満たしています。創業65年以上の老舗メーカーが積み重ねてきた技術が細部にまで宿り、使うたびに安心感と満足感をもたらす一枚です。

認定番号：第2025-1952号





洗濯後はパイルが立ちふっくら





◇ホテルシリーズ

手前からホテルリゾート、ヴィラスイート、モダンリゾート





七福タオル ホテルシリーズ





■商品概要

商品名 ： ヴィラスイート 南国ヴィラ仕様の今治タオル

発売日 ： 2025年10月20日(月)

種類 ： (1) フェイスタオル、(2) バスタオル

価格 ： (1) 2,200円、(2) 5,500円 ※全て税込

内容 ： 1枚

サイズ ： (1) 約縦33cm×横80cm、(2) 約縦70cm×横140cm

カラー ： ホワイト、ウォーターブルー、パールグレー

素材 ： 綿90％、ポリエステル10％(マイクロファイバー)

販売場所： 七福タオルオンラインショップ

URL(EC) ： https://shichifuku-towel.com/products/detail/262









■七福タオル株式会社

1959年にタオル産地・今治で創業したタオルメーカー。

素材とデザインにこだわり、伝統と技術を掛け合わせて、特別な一枚をお届けしています。今治の豊かな自然に育まれた土地で、職人が一つひとつ、ていねいに作っています。









■会社概要

商号 ： 七福タオル株式会社

代表者 ： 代表取締役 河北 泰三

所在地 ： 〒799-1503 愛媛県今治市富田新港1-2-2

設立 ： 1952年2月

事業内容 ： タオルの製造および販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.shichifuku-towel.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/shichifuku_towel/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

七福タオル株式会社 お客様相談窓口

TEL ： 0898-36-6020

お問い合せフォーム： https://www.shichifuku-towel.co.jp/#contact