業界初の新業態、新ドライブ名所“Buddica DONUTS” が熊本・植木に誕生
全国で中古車販売を手掛ける「BUDDICA(バディカ)」(本社：香川県高松市、代表取締役：中野 優作)と、熊本で飲食業界を手がける株式会社ウィナーズ(本社：熊本県熊本市、代表取締役：鋤野 貴也)は、共同プロデュースによるドーナツカフェ「Buddica DONUTS」を、熊本市北区植木町に2025年11月22日(土)オープンします。
ブランドテーマは「Small Trip with Buddy.」
ただ移動するだけのドライブを“心がほどける小さな旅”へ。
BUDDICAが掲げるコーポレートスローガン 「CAR and LIFE.」 と、ウィナーズのカフェ運営ノウハウが重なり誕生した、新しい“ドライブ目的地型カフェ”です。
株式会社BUDDICA 代表取締役 中野 優作／株式会社ウィナーズ 代表取締役 鋤野 貴也
Buddica DOUNTS ロゴ
■「Buddica DONUTS」とは
「Buddica DONUTS」は、ウィナーズのカフェ運営ノウハウと、BUDDICAのブランドスローガン “CAR and LIFE.” が重なるところから生まれた、新しいドライブ目的地型のカフェです。
熊本県益城町で人気を集めるウィナーズのドーナツブランドH DONUTSの技術をもとに開発したオリジナルドーナツと、本格的なコーヒーをご提供。
“愛車との時間が少し特別になる寄り道” をテーマに、移動の途中でも気軽に立ち寄れる場所をつくりました。
地域の皆さまにとっての“日常を一枚めくる場所”として、そして県外からのドライブでも訪れたくなる“新たな目的地”として、植木のまちに新しい風を届けます。
「思わずドライブしたくなるほど美味しいドーナツ」を中心に据えた体験型ブランド
レトロアメリカンなイメージをまとったインパクトのあるロゴマークは、「Buddica DONUTS」が若い女性中心だけのカフェでなく、男性同士でも、ファミリー層にも受け入れやすいダイバーシティなブランドイメージをさらに印象付けるものとなっています。
「かじった瞬間、心まで弾む“ザクふわ”食感。」
代表商品：「Buddica DONUT」
“食感で元気を届けるドーナツ”を目指して。
看板商品：「Buddica DONUT」
■話題沸騰！一度食べたら忘れられない“ドーナツ”
H DONUTSの開発経験を活かし、甘さを抑えたスイートチョコをベースに、軽やかな香りと弾む食感を重ねました。
『CAR and LIFE.』を掲げるBUDDICAの世界観に合わせ、ブランドカラーのオレンジ色をどうやって出すか、食感をどう演出するか。
“運転の途中で気分が上がるスイーツ” をコンセプトに、何度も試作を重ねて完成した自信作です。
バラエティ豊富なドーナツをご用意
エスプレッソマシン
今日の気分をパッと明るくしてくれる、“ドライブのバディ”。
店内仕込みの生地・トッピングはすべて自家製。
ドーナツはもちろん、H COFFEE LABORATORY が焙煎するオリジナルブレンドを中心に、約20種類のドリンクをご用意。コーヒーや、ドーナツと相性の良いカフェメニューがドライブのお供に最適です。さらに、こだわりのNYチーズケーキ、自家製マフィン、ベーカリーなど、スイーツも豊富にラインナップ。
テイクアウトはもちろん、ガレージ感のある店内でも気軽にお楽しみいただけます。
こだわりのNYチーズケーキ
■代表メッセージ | 車と日常を楽しむ、すべての人へ
「いつもの道に、新しい目的地ができました。」
Buddica DONUTSは、お近くの方はもちろん、県外から車で訪れる方にも、
“愛車との思い出が増える場所” を届けたいと考えています。
ドライブの途中、ふと立ち寄って甘いドーナツをひとくち。
それだけで、日常が“小さな旅”に変わる――。
そんな特別な体験を、植木からお届けします。
■店舗概要
店舗名 ： Buddica DONUTS
所在地 ： 〒861-0132 熊本県熊本市北区植木町植木100-3
営業時間 ： 11:00～18:00
※営業時間は変更になる可能性がございます
※最新情報はInstagramにて随時ご案内いたします
定休日 ： 不定休
電話番号 ： 096-245-8448
Instagram ： https://www.instagram.com/buddica_donuts/
■会社概要
企業名： 株式会社ウィナーズ
代表者： 代表取締役 鋤野 貴也
所在地： 〒862-0963 熊本県熊本市南区出仲間8-5-30
URL ： https://www.job-winners.jp/