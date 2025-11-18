全国で中古車販売を手掛ける「BUDDICA(バディカ)」(本社：香川県高松市、代表取締役：中野 優作)と、熊本で飲食業界を手がける株式会社ウィナーズ(本社：熊本県熊本市、代表取締役：鋤野 貴也)は、共同プロデュースによるドーナツカフェ「Buddica DONUTS」を、熊本市北区植木町に2025年11月22日(土)オープンします。





ブランドテーマは「Small Trip with Buddy.」

ただ移動するだけのドライブを“心がほどける小さな旅”へ。

BUDDICAが掲げるコーポレートスローガン 「CAR and LIFE.」 と、ウィナーズのカフェ運営ノウハウが重なり誕生した、新しい“ドライブ目的地型カフェ”です。





株式会社BUDDICA 代表取締役 中野 優作／株式会社ウィナーズ 代表取締役 鋤野 貴也

Buddica DOUNTS ロゴ





■「Buddica DONUTS」とは

「Buddica DONUTS」は、ウィナーズのカフェ運営ノウハウと、BUDDICAのブランドスローガン “CAR and LIFE.” が重なるところから生まれた、新しいドライブ目的地型のカフェです。

熊本県益城町で人気を集めるウィナーズのドーナツブランドH DONUTSの技術をもとに開発したオリジナルドーナツと、本格的なコーヒーをご提供。

“愛車との時間が少し特別になる寄り道” をテーマに、移動の途中でも気軽に立ち寄れる場所をつくりました。

地域の皆さまにとっての“日常を一枚めくる場所”として、そして県外からのドライブでも訪れたくなる“新たな目的地”として、植木のまちに新しい風を届けます。





「思わずドライブしたくなるほど美味しいドーナツ」を中心に据えた体験型ブランド





レトロアメリカンなイメージをまとったインパクトのあるロゴマークは、「Buddica DONUTS」が若い女性中心だけのカフェでなく、男性同士でも、ファミリー層にも受け入れやすいダイバーシティなブランドイメージをさらに印象付けるものとなっています。





「かじった瞬間、心まで弾む“ザクふわ”食感。」





代表商品：「Buddica DONUT」

“食感で元気を届けるドーナツ”を目指して。





看板商品：「Buddica DONUT」





■話題沸騰！一度食べたら忘れられない“ドーナツ”

H DONUTSの開発経験を活かし、甘さを抑えたスイートチョコをベースに、軽やかな香りと弾む食感を重ねました。

『CAR and LIFE.』を掲げるBUDDICAの世界観に合わせ、ブランドカラーのオレンジ色をどうやって出すか、食感をどう演出するか。

“運転の途中で気分が上がるスイーツ” をコンセプトに、何度も試作を重ねて完成した自信作です。





バラエティ豊富なドーナツをご用意

エスプレッソマシン





今日の気分をパッと明るくしてくれる、“ドライブのバディ”。

店内仕込みの生地・トッピングはすべて自家製。

ドーナツはもちろん、H COFFEE LABORATORY が焙煎するオリジナルブレンドを中心に、約20種類のドリンクをご用意。コーヒーや、ドーナツと相性の良いカフェメニューがドライブのお供に最適です。さらに、こだわりのNYチーズケーキ、自家製マフィン、ベーカリーなど、スイーツも豊富にラインナップ。





テイクアウトはもちろん、ガレージ感のある店内でも気軽にお楽しみいただけます。





こだわりのNYチーズケーキ





■代表メッセージ | 車と日常を楽しむ、すべての人へ





「いつもの道に、新しい目的地ができました。」





Buddica DONUTSは、お近くの方はもちろん、県外から車で訪れる方にも、

“愛車との思い出が増える場所” を届けたいと考えています。

ドライブの途中、ふと立ち寄って甘いドーナツをひとくち。

それだけで、日常が“小さな旅”に変わる――。





そんな特別な体験を、植木からお届けします。









■店舗概要

店舗名 ： Buddica DONUTS

所在地 ： 〒861-0132 熊本県熊本市北区植木町植木100-3

営業時間 ： 11:00～18:00

※営業時間は変更になる可能性がございます

※最新情報はInstagramにて随時ご案内いたします

定休日 ： 不定休

電話番号 ： 096-245-8448

Instagram ： https://www.instagram.com/buddica_donuts/









■会社概要

企業名： 株式会社ウィナーズ

代表者： 代表取締役 鋤野 貴也

所在地： 〒862-0963 熊本県熊本市南区出仲間8-5-30

URL ： https://www.job-winners.jp/