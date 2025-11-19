株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊エレクトーン2025年12月号」を、2025年11月19日に発売いたします。

月刊エレクトーン2025年12月号は、【ステージトラブル完全攻略！～本番で焦らないための実践ガイド】と【人気プレイヤー＆アレンジャーお気に入りのXmasミュージック～クリスマスに聴きたい音楽～“おすすめプレイリスト” 拝見！】の2大特集です。第1特集【本番で焦らないための実践ガイド】では、ライブや発表会の現場で起こったトラブルと、現場での対応力に迫ります。「ライブ」「機材・音響」「発表会」「ライブ・イベント運営」といった4つの視点から現場に潜む“想定外”の出来事をトラブルシューティング形式でご紹介いたします。また、エレクトーンプレイヤーの高田和泉さん、PAエンジニアとしての顔を持つアレンジャーの稲垣千章さん、講師の笹山由紀子さん、多くのミュージシャンのライブ企画・運営を手掛ける野田和美さんに、トラブルの経験とその際の対応方法などをインタビューいたしました。第2特集【クリスマスに聴きたい音楽】は、これまで度々取り上げてきた人気シリーズ。総勢11名の人気プレイヤー＆アレンジャーのみなさんに作っていただいた、“クリスマスに聴きたい音楽”のプレイリストです。クリスマスシーズンを音で彩る名曲ぞろい！必見です！今月のピックアップアーティストはジャズピアニストのRINAさん。12月3日リリースの3rdアルバム『JOKER』について、お話を伺いました。「ライブ イベントレポート」は、ヤマハの教育活動から生まれ育つ、若き音楽家たちの祭典、『ヤマハ・ガラ・コンサート 2025』や、エレクトーン65周年を記念して兵庫県神戸市で開催された 『神保彰＆富岡ヤスヤ SPECIAL LIVE ～yaSya DE JIMBO～』、『中野正英 LIVE AT MIKI』、『UENO HALL presents 川上天馬 Electone Live』ほか、盛りだくさん！

【収載楽曲】●マンスリースコア・GOOD DAY（Mrs. GREEN APPLE） *「キリン グッドエール」CMソング・らしさ（Official髭男dism） *劇場アニメ『ひゃくえむ。』主題歌・Blue Jeans（HANA）●リクエスト・アゲハ蝶（ポルノグラフィティ） *新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』主題歌・FLASH（Perfume） *映画『ちはやふる -上の句・下の句-』主題歌●洋楽・名曲コレクション・愛がすべて（スタイリスティックス）●今でも弾きたい 日本のヒット・メロディー・クリスマスキャロルの頃には（稲垣潤一）●みんな大好き！インスト曲♪・YOUR CHRISTMAS（T-SQUARE）●かんたん初級アレンジ・手のひらを太陽に●オーケストラの館・葦笛の踊り（チャイコフスキー）●アレンジのコツ 教えます！ アレンジ塾・ハッピー・バースデイ・トゥ・ユー●ピアノ＆エレクトーン アンサンブルスコア・愛をこめて花束を-Orchestra Ver.-（Superfly）全12曲

月刊エレクトーン2025年12月号

月刊エレクトーン2025年12月号

定価：1,210円（10％税込） 仕様：A4判縦／116ページ 発売日：2025年11月19日発売 JANコード：4910020611253商品コード：GTM01102667

