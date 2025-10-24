放射線遮蔽ガラス市場規模、シェア分析、成長予測、需要およびメーカー（2025～2035）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート「放射線遮蔽ガラス市場の将来動向と機会分析－2025年から2035年－」を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社のベンチマークや市場参入（GTM）戦略の理解を深めています。
放射線遮蔽ガラス市場に関する調査報告によると、市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）6.2％で成長し、2035年末までに市場規模が27億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は15億米ドルの収益と評価されました。
放射線遮蔽ガラス市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来の見通し
市場概要
放射線遮蔽ガラス市場は、医用画像診断、原子力発電、航空宇宙、研究機関での応用拡大により堅調な成長を遂げています。放射線遮蔽ガラス（鉛ガラスまたはX線防護ガラスとも呼ばれる）は、鉛やバリウムなどの重金属を含有することで有害な電離放射線を防ぎ、視認性と防護性を両立させています。この特性により、放射線安全と観察が求められる環境で不可欠な素材となっています。
サンプルレポートはこちら@
医療分野、特に病院、画像診断センター、放射線治療部門での需要が高まっています。CTスキャン、X線、PETスキャンなどの診断手技の増加に伴い、医療機関では放射線防護設備への投資が拡大しています。さらに、原子力エネルギー事業や工業用放射線撮影、防衛用途の拡大により、市場範囲は医療分野を超えて広がっています。
また、軽量・鉛フリー・環境配慮型の放射線遮蔽ガラスに関する研究開発（R&D）が進んでおり、建材における鉛使用規制の強化を背景に、バリウムやタングステンを用いた持続可能で高遮蔽性能の新素材が注目されています。
市場規模とシェア
放射線遮蔽ガラス市場は、医療の近代化や原子力インフラ拡張に支えられ、放射線防護産業の中で成長を続けています。特に医療分野が最大の市場シェアを占めており、民間・公立病院における高度画像診断装置の導入増加が背景にあります。
アジア太平洋地域、特に日本、中国、韓国は、医療投資の拡大、放射線科施設の増設、核医学需要の高まりにより主要な成長拠点となっています。中でも日本は、高度な医療インフラと患者安全への高い意識から、高品質な放射線遮蔽ガラスの大口消費国の一つです。
産業分野でも、原子力発電所、研究炉、航空宇宙ラボなどでの採用が進んでいます。非破壊検査や放射線試験技術の高度化により、特殊な遮蔽ガラスの需要が増加しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332671&id=bodyimage1】
成長要因
診断画像検査の増加 - 放射線医学および核医学の普及により、医療施設での防護ガラス設置需要が拡大。
原子力・研究施設の拡張 - 原子力発電や粒子研究の進展が大量採用を促進。
厳格な安全規制 - 政府や規制機関による放射線防護基準の強化。
材料科学の進歩 - 鉛フリー、軽量、高透明度ガラスの開発が進展。
航空宇宙・防衛用途の拡大 - 衛星、防衛研究所、試験施設での採用増加。
労働安全への意識向上 - 放射線作業従事者の安全強化ニーズの高まり。
