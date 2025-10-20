日本のEVバッテリーパック市場規模、シェア分析、需要、動向および予測（2025-2035年）
KDマーケット・インサイト社は、『日本EVバッテリーパック市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』という市場調査レポートを発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイト社の研究者が一次および二次の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、ならびに市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
日本のEVバッテリーパック市場に関する調査レポートによると、市場は2025～2035年の間に年平均成長率（CAGR）2.9％を記録し、2035年末までに102億米ドルの市場規模を達成すると予測されています。2025年の市場規模は71億米ドルの収益と評価されました。
日本EVバッテリーパック市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要企業および将来展望
市場概要
日本の電気自動車（EV）バッテリーパック市場は、電動モビリティへの加速的な移行、クリーンエネルギー政策、バッテリー技術の進歩を背景に、著しい成長を遂げています。自動車技術の世界的拠点である日本は、2050年のカーボンニュートラル達成を目指し、電動化インフラや研究開発、国内バッテリー生産への投資を強化しています。
EVバッテリーパックは、個々のセルを組み合わせたモジュールで構成され、電気自動車やハイブリッド車の動力源として機能します。トヨタ、日産、本田、三菱などの日本の主要自動車メーカーは、エネルギー密度、効率、安全性を高めるためにリチウムイオン（Li-ion）電池や全固体電池の採用を急速に進めています。
政府が推進するグリーンイノベーション基金や、EV導入・充電インフラに対する補助金制度も市場拡大を後押ししています。さらに、BaaS（Battery-as-a-Service）モデルやリサイクル技術の進展により、日本は循環型で持続可能なEVエコシステム構築における世界的リーダーとしての地位を確立しつつあります。
市場規模とシェア
日本のEVバッテリーパック市場は、アジア太平洋地域のEVエコシステムの中でも重要な位置を占めており、高いEV生産能力と強固な研究開発基盤に支えられています。市場の成長は、BEV（バッテリー式電気自動車）やPHEV（プラグインハイブリッド車）の普及拡大、およびゼロエミッション車に関する政府の規制強化によって促進されています。
日本のバッテリー産業は高度に発展しており、パナソニック、GSユアサ、東芝などの企業が高容量リチウムイオンセルや新興の全固体電池技術をリードしています。また、トヨタとパナソニック、日産とEnvision AESCなどの提携によって、国内製造能力がさらに強化されています。
リチウム、コバルト、ニッケルといった原材料の国内供給網構築やギガファクトリーの建設も進行しており、日本がエネルギー自立とコスト削減を戦略的に追求していることがうかがえます。
成長要因
政府支援とグリーンモビリティ政策：日本の国家戦略では、2030年代半ばまでにガソリン車販売を廃止し、EV普及を推進。
