次世代高精度回転角度センサー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月12に「次世代高精度回転角度センサー市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。次世代高精度回転角度センサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
次世代高精度回転角度センサー市場の概要
次世代高精度回転角度センサー市場に関する当社の調査レポートによると、次世代高精度回転角度センサー市場規模は 2035 年に約 32億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 次世代高精度回転角度センサー 市場規模は約 15億米ドルとなっています。次世代高精度回転角度センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、次世代高精度回転角度センサーの市場シェア拡大は、インダストリー4.0の進展によるもので、高精度モーションコントロールに対するかつてない需要の高まりを背景にしています。インダストリー4.0は、リアルタイムフィードバック、高速生産ラインのエラー防止、IoTとAIの統合を実現する次世代角度センサーによって、製造業に革命をもたらしています。センサーメーカーは組み込みソリューションを共同開発し、システム価値の30－40%を獲得しています。また、量産化によりコスト削減も実現しています。
次世代高精度回転角度センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/next-generation-high-precision-rotary-angle-sensor-market/590641669
次世代高精度回転角度センサーの市場調査では、航空宇宙・防衛分野における耐放射線性位置センシングの需要により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。地政学的緊張により世界の防衛費は2.4兆ドルに増加し、次世代の飛行制御、ミサイル誘導、衛星指向のための耐放射線性位置センシングが必要となっています。世界市場は2030年までに89億米ドルに達すると予想されており、その70%が次世代ソリューションに割り当てられます。世界の巨大衛星群は、年間100.000+ 台の耐放射線性センサーを必要としており、商業ニーズが高まっています。
しかし、日本の公立病院は年間調達予算を厳格に設定し、人為的な数量上限を設定し、一括契約に対して強制的な割引を実施しています。これは、財務および運用上の悪影響につながる可能性があります。さらに、日本の品質管理システムではISO 13485とは別の認証が求められており、導入に時間がかかり、追加のコンプライアンスコストにつながります。これらの課題は今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329719&id=bodyimage1】
次世代高精度回転角度センサー市場セグメンテーションの傾向分析
次世代高精度回転角度センサー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、次世代高精度回転角度センサーの市場調査は、センサータイプ別、アプリケーション産業別、出力信号タイプ別、機能別と地域別に分割されています。
次世代高精度回転角度センサー市場の概要
次世代高精度回転角度センサー市場に関する当社の調査レポートによると、次世代高精度回転角度センサー市場規模は 2035 年に約 32億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 次世代高精度回転角度センサー 市場規模は約 15億米ドルとなっています。次世代高精度回転角度センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、次世代高精度回転角度センサーの市場シェア拡大は、インダストリー4.0の進展によるもので、高精度モーションコントロールに対するかつてない需要の高まりを背景にしています。インダストリー4.0は、リアルタイムフィードバック、高速生産ラインのエラー防止、IoTとAIの統合を実現する次世代角度センサーによって、製造業に革命をもたらしています。センサーメーカーは組み込みソリューションを共同開発し、システム価値の30－40%を獲得しています。また、量産化によりコスト削減も実現しています。
次世代高精度回転角度センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/next-generation-high-precision-rotary-angle-sensor-market/590641669
次世代高精度回転角度センサーの市場調査では、航空宇宙・防衛分野における耐放射線性位置センシングの需要により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。地政学的緊張により世界の防衛費は2.4兆ドルに増加し、次世代の飛行制御、ミサイル誘導、衛星指向のための耐放射線性位置センシングが必要となっています。世界市場は2030年までに89億米ドルに達すると予想されており、その70%が次世代ソリューションに割り当てられます。世界の巨大衛星群は、年間100.000+ 台の耐放射線性センサーを必要としており、商業ニーズが高まっています。
しかし、日本の公立病院は年間調達予算を厳格に設定し、人為的な数量上限を設定し、一括契約に対して強制的な割引を実施しています。これは、財務および運用上の悪影響につながる可能性があります。さらに、日本の品質管理システムではISO 13485とは別の認証が求められており、導入に時間がかかり、追加のコンプライアンスコストにつながります。これらの課題は今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329719&id=bodyimage1】
次世代高精度回転角度センサー市場セグメンテーションの傾向分析
次世代高精度回転角度センサー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、次世代高精度回転角度センサーの市場調査は、センサータイプ別、アプリケーション産業別、出力信号タイプ別、機能別と地域別に分割されています。