日本作業灯市場は、先進的なLEDの採用、産業オートメーション、および携帯型照明ソリューションへの需要増加を背景に、2033年までに38億4000万米ドルに達すると予測されている

