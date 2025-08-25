¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¡ß¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö¥ê¥Ý¤Ë¤¸±þ±çº×¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü
ÂçÀµÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÎËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è ¼ÒÄ¹¡§¾å¸¶ ÌÐ¡Ï¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¡ÎËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³Ñ Î¦¡Ï¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°»ÞÌÀÆá¡Ê¤µ¤¨¤°¤µ¤¢¤¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡¢ÉÔÇËÌ«¡Ê¤Õ¤ï¤ß¤Ê¤È¡Ë¤µ¤ó¡¢¹ÃÈåÅÄÀ²¡Ê¤«¤¤¤À¤Ï¤ë¡Ë¤µ¤ó¤È¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¡Ö¥ê¥Ý¤Ë¤¸±þ±çº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥Ý¤Ë¤¸±þ±çº×¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ãÅ¹Æ¬¤Ç¤¹¤°¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä¢¨¤È¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¤Ë¤è¤ë±þÊç¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡ã¥ì¥·ー¥È±þÊç¤ÇÅö¤¿¤ëÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä¤Î2¤Ä¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥Ý¤Ë¤¸±þ±çº×¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤ä¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¢¨¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ãÅ¹Æ¬¤Ç¤¹¤°¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä¡¢¤Þ¤¿Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¤È¡¢±þ±çÃÄ»Ñ¤Ç³§¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë»°»Þ¤µ¤ó¡¢ÉÔÇË¤µ¤ó¡¢¹ÃÈåÅÄ¤µ¤ó¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥³¥é¥Ü¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ö¥ê¥Ý¤Ë¤¸±þ±çº×¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡¡https://lipovitan-point.com/?page=c_info_nijisanji
¡ãÅ¹Æ¬¤Ç¤¹¤°¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¤ò1,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªº£²ó¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È3¤Ä¤Î´ü´Ö¤´¤È¤Ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥º¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂÐ¾ÝÅ¹Æ¬¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡üÂè°ìÃÆ¡Ê9·î1Æü～¡Ë¡¡´Ì¥Ð¥Ã¥¸
³¨ÊÁ¤Ï5¼ï¤Ç3¿Í¤Î¥½¥í¤È½¸¹ç¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡üÂèÆóÃÆ¡Ê9·î22Æü～¡Ë ¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É
ÇØ·Ê¤¬¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡üÂè»°ÃÆ¡Ê10·î13Æü～¡Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡ª
ÂèÆóÃÆ¤Î¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤äÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥°¥Ã¥º¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¤¤¤¤¤«¤â¡ª
¡üÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¤¥ª¥ó¡¢¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¡¢¥µ¥ó¥É¥é¥Ã¥°¢¨£±¡¢¥¹¥®Ìô¶É¡¢¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ëー¥×¢¨£²
¢¨£±¥É¥é¥Ã¥°¥È¥Ã¥×¥¹¤ò´Þ¤à
¢¨£²¥Ä¥ë¥Ï¥°¥ëー¥×¡§¥Ä¥ë¥Ï¥É¥é¥Ã¥°¡¢¤¯¤¹¤ê¤ÎÊ¡ÂÀÏº¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢¥¦¥©¥ó¥Ä¡¢¤¯¤¹¤ê¤Î¥ì¥Ç¥¤¡¢°ÉÎÓÆ²Ìô¶É¡¢B¡õD¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¤¥ì¥Ö¥ó
¢¨·ÊÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤Î¤´Äó¶¡ÊýË¡¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÊÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤â°ìÉô¼è°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ì¥·ー¥È±þÊç¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¤ò1,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¥ì¥·ー¥È¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×1,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ï¤º¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç550Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëQUO¥«ー¥É¤¬¡¢¤½¤·¤Æ±þÊç¼ÔÁ´°÷¤¬¸ÂÄê¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
±þÊç¤Ë¥ì¥·ー¥È¤äÃíÊ¸ÌÀºÙ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥ì¥·ー¥È¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
¡ü1,000±ß¥³ー¥¹¡¡¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê150Ì¾¡Ë
É½ÌÌ¤Ï¶¦ÄÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Î¢ÌÌ¤Ï»°»Þ¾Þ¡¢ÉÔÇË¾Þ¡¢¹ÃÈåÅÄ¾Þ¤È3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ü2,000±ß¥³ー¥¹¡¡¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡Ê150Ì¾¡Ë
3¿Í¤¬½¸¹ç¤·¤¿Âç¤¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È
¡ü3,000±ß¥³ー¥¹¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡Ê150Ì¾¡Ë
ÀÄ¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¤ÎÁ´¿È¥¤¥é¥¹¥È¤Ï3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Á±¿¤Ó²Ä¡ª
¡üW¥Á¥ã¥ó¥¹¾Þ¡¡QUO¥«ー¥É¡Ê550Ì¾¡Ë
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿500±ßÊ¬¤ÎQUO¥«ー¥É
¡ü±þÊç¼ÔÁ´°÷¡¡¸ÂÄêÊÉ»æ5¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¡ü±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë10:00～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë17:00
¢¨¥ì¥·ー¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë16:59
¢¨¥ì¥·ー¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö³°¤Î¥ì¥·ー¥È¤Ç¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç´ü´Ö¤ò²á¤®¤¿¸å¤Î¤´±þÊç¤Ï¼õÉÕ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÅÏÃ¤äFAX¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢EC¥µ¥¤¥ÈÂ¾¡¢
¥ì¥·ー¥È¡¢ÎÎ¼ý½ñ¡¢ÃíÊ¸ÌÀºÙ¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É¡×
¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5610-0671
¡¡¡¡¡¡³«Àß»þ´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:30～17:30¡ÊÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12·î29Æü～1·î2Æü¡Ë¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ã¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¡ä
¡Ö¥ê¥Ý¤Ë¤¸±þ±çº×¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢»°»ÞÌÀÆá¤µ¤ó¡¢ÉÔÇËÌ«¤µ¤ó¡¢¹ÃÈåÅÄÀ²¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óµÇ°À¸ÇÛ¿®¤ò9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë20:00¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ÉÔÇËÌ«¤µ¤ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@FuwaMinato
¡ãÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¾ðÊó¡ä
¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë»°»Þ¤µ¤ó¡¢ÉÔÇË¤µ¤ó¡¢¹ÃÈåÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÄ¾É®¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¡ªÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Ðー¾Ò²ð¡ä
¡þ»°»ÞÌÀÆá¡ÊSaegusa Akina¡Ë¡¡©ANYCOLOR, Inc.
Âç¤¤Ê»Ö¤ò»ý¤Á¡¢²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤àÂç³ØÀ¸¡£
Æü¡¹¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡ÖÆ±»Ö¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ÎÇ®°Õ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Þ¤À¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Æ±»Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢ÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¸ø¼°YouTube¡§@SaegusaAkina
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@333akina
¡þÉÔÇËÌ«¡ÊFuwa Minato¡Ë¡¡©ANYCOLOR, Inc.
²Î¤È¥²ー¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Û¥¹¥È¡£
3ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤êµ®½÷¤Î¾Ð´é¡£
No.1¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°YouTube¡§@ FuwaMinato
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@ Fuwa_Minato
¡þ¹ÃÈåÅÄÀ²¡ÊKaida Haru¡Ë¡¡©ANYCOLOR, Inc.
¹ÄÅÔ¤Ç¤âÃøÌ¾¤Ê¡¢¡ÖËâ¡×¤Î¸¦µæ¼Ô¡£²°Éß¤Ç¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
ÀÚ¤ì¼Ô¤À¤¬ÂÕ¤±¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ ¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¸ø¼°YouTube¡§@ KaidaHaru
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@ Kaida_Haru
¢¡ À¸³è¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªµÒÍÍ119ÈÖ¼¼¡¡¡¡TEL¡§03-3985-1800
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡þ À¸³è¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡¤ªµÒÍÍ119ÈÖ¼¼¡¡¡¡TEL¡§03-3985-1800
¡þ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡
¡¡¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡¡¡TEL¡§03₋3985-1111¡ÊÂåÉ½¡Ë