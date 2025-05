渋谷ロフトで韓国発ヴィーガンライフスタイルブランド「anillo（アニーロ）」POP UP開催！

WONDER LINE Co.,Ltd.

韓国Z世代から支持を集める韓国発のヴィーガンライフスタイルブランド「anillo(アニーロ)」の日本総代理店であるWONDER LINE株式会社(本社:東京都渋谷区)は、2025年5月23日(金)から6月19日(木)までの期間限定で渋谷ロフト2階 特設スペースにてPOPUPを開催いたします。

今回のPOP UPでは、anilloの全ラインナップを一挙展開。日本初上陸となる製品をはじめ、ボディケア、ハンドケア、バス製品、ヘアケア、ディフューザーや香り袋などのインテリア・ライフスタイル雑貨まで、ジャンルを超えた魅力的なアイテムが揃います。

ノベルティ詳細

特典情報:3,000円(税込)以上お買い上げでラッキードロー1回!(例:6,000円は2回)

期間中、税込3,000円(税込)以上お買い上げのお客様には、ラッキードローに参加できます。

韓国でも話題の「anilloオリジナルポーチ」や「ミニバッグ」など、ここでしか手に入らないキュートなアイテムが当たります。

SNSフォロー+投稿でRosy Night ヘアエッセンス贈呈(3日間限定先着毎日200名様)

※数量は無くなり次第終了いたします。

anillo(アニーロ)とは

韓国Z世代~30代の女性を中心に人気を集めるヴィーガンライフスタイルブランド。

性別や年齢を問わず使えるシンプルかつ高機能な製品は、ギフトにもぴったり。

「かわいい」「優しい」「環境にやさしい」を兼ね備えた新時代のブランドとして注目を集めています。

明日のあなたのための、毎日のアニーロ習慣

Take a shower, wash off the day

Fill your mind with good pause and reset

Product Policy

動物実験の反対:倫理的なアニマルラバーブランドとして様々な活動をしています。

ヴィーガンフォーミュラ:自然由来のヴィーガンフォーミュラを使用しています。

自然にやさしいパッケージ:環境にやさしいエコフレンドリーパッケージで地球環境の大切さを伝えます。

自然に優しいインク:自然を考えてインクも自然に優しいものを使用しました。

POP UP開催情報

開催期間: 2025年5月23日(金)~6月19日(木)

開催場所: 渋谷ロフト 2階 ポップアップ会場(東京都渋谷区宇田川町21-1)

営業時間: 11時~21時

WONDER LINE 株式会社

【日本総代理店】

本社所在地:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階