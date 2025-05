楽天POINT最大15倍！韓国NO.1ヘアケアブランド「KUNDAL（クンダル）」楽天お買い物マラソンに参加！

The Skin Factory Co., Ltd.

韓国NO.1(*1)ヘアケアブランド「KUNDAL(クンダル)」は、2025年5月9日(金)20:00~5月16日(金)01:59まで、インターネット総合ショッピングモール「楽天市場」で開催される「お買い物マラソン」に参加いたします。

期間中には、全商品対象の買いまわりポイントが10倍となり、「5」と「0」のつく日は最大15倍でお買い物が楽しめます。

KUNDAL楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/kundal/

KUNDAL日本ストア:https://www.rakuten.co.jp/kundal-japan/

*1カンターワールドパネルレポート2022年Q2パフュームシャンプーカテゴリー

■購入特典

「KUNDAL楽天市場店」購入特典

・お買い上げのお客様全員には【ヒアルロンエアリーボリュームシャンプー・トリートメント】

ミニパウチ1個をプレゼント

・7,000円以上お買い上げのお客様には【マカデミアウルトラカラーセラム】本品100mlをプレゼント(香りランダム)

「KUNDAL日本ストア」購入特典

・お買い上げのお客様全員には【ハニー&マカデミアシャンプー・トリートメント】ミニパウチ1個をプレゼント

・7,000円以上お買い上げのお客様には【ダメージヘアケアシャンプー】50mlと【ダメージヘアケアシャンプー・トリートメント】ミニパウチ1個をプレゼント

■ブランド紹介

◆ブランド紹介

「KUNDAL(クンダル)」は、「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。

■公式SNS

KUNDAL JAPAN公式 Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/

KUNDAL JAPAN公式 X : https://x.com/kundal_japan

KUNDAL JAPAN公式 LINE : https://lin.ee/vHxOTqgn