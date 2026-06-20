プロギア感あふれるグレーを採用 3列7人乗りロングボディの『ルノー・グランカングー・クルール』、50台限定で販売開始
グリ・アーバンのグランカングーを限定発売
ルノー・ジャポンは、7シートを備えるロングボディの『グランカングー』に、タフなプロフェッショナル・ギアを想起させるグレー系ボディカラー『グリ・アーバン』を採用した限定車『ルノー・グランカングー・クルール』を設定した。
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バンパーやドアミラーはブラック仕上げとし、16インチのオールシーズンタイヤ（ミシュラン・クロスクライメート）と走行モード『エクステンデッドグリップ』を組み合わせることで、様々な路面状況に対応する。
ルノー・グランカングー・クルール（グリ・アーバン） ルノー
また、日本仕様のグランカングーの象徴でもある、両開き式のダブルバックドアやスライドドアなど、カングーらしい使い勝手の良さも継承されている。
ホイールベース3100mmの広い室内には3列7席の独立したシートが配され、2列目・3列目シートは前後スライドや、折りたたみ、取り外しに対応、最大1024通りのシートアレンジを可能とする。
また、ラゲッジルームは最大で3050Lまで拡大が可能で、日常からレジャーまで、幅広い用途に活用が可能だ。
パワートレインは1.3L直列4気筒ターボと7速EDCを組み合わせ、全長4910mm、全幅1880mm、全高1810mm、車重1690kgの車体を過不足なく走らせる。
また、『アダプティブクルーズコントロール』や『アクティブエマージェンシーブレーキ』などの先進運転支援機能も標準装備される。
本モデルの販売台数は50台で、6月18日から28日まで抽選販売を行う。価格は472万円となる。