グリ・アーバンのグランカングーを限定発売

ルノー・ジャポンは、7シートを備えるロングボディの『グランカングー』に、タフなプロフェッショナル・ギアを想起させるグレー系ボディカラー『グリ・アーバン』を採用した限定車『ルノー・グランカングー・クルール』を設定した。

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バンパーやドアミラーはブラック仕上げとし、16インチのオールシーズンタイヤ（ミシュラン・クロスクライメート）と走行モード『エクステンデッドグリップ』を組み合わせることで、様々な路面状況に対応する。



ルノー・グランカングー・クルール（グリ・アーバン） ルノー

また、日本仕様のグランカングーの象徴でもある、両開き式のダブルバックドアやスライドドアなど、カングーらしい使い勝手の良さも継承されている。

ホイールベース3100mmの広い室内には3列7席の独立したシートが配され、2列目・3列目シートは前後スライドや、折りたたみ、取り外しに対応、最大1024通りのシートアレンジを可能とする。

また、ラゲッジルームは最大で3050Lまで拡大が可能で、日常からレジャーまで、幅広い用途に活用が可能だ。

パワートレインは1.3L直列4気筒ターボと7速EDCを組み合わせ、全長4910mm、全幅1880mm、全高1810mm、車重1690kgの車体を過不足なく走らせる。

また、『アダプティブクルーズコントロール』や『アクティブエマージェンシーブレーキ』などの先進運転支援機能も標準装備される。

本モデルの販売台数は50台で、6月18日から28日まで抽選販売を行う。価格は472万円となる。