グループSHINee（シャイニー）が「6月第2週のフェイバリット（Favorite）チャート」週間1位のアーティストに選出された。

中央日報がBugs！（バグス）とともに作ったK−POP投票サービス「Bugs！フェイバリット」で実施した6月第2週の投票結果、SHINeeが週間1位を占めた。

今回の6月第2週のフェイバリット週間チャートは、前週のBugs音源チャートTOP 100にランクインしたアーティストを対象に選定され、集計方式はBugsのストリーミングデータ20％とファンの投票数80％を合算して決定される。該当投票でSHINeeはファン投票5181票とストリーミング0．2％を記録して合計22．5％の支持を得て首位に立った。

続いて、4人組ガールズグループのQWER（キューダブリューイーアール）はファン投票3951票とストリーミング0．2％で合計17．2％の支持を得て月間チャートに進出し、3位にはファン投票1432票とストリーミング0．2％で合計6．4％の支持を得たG−DRAGON（ジードラゴン）がランクインした。

SHINeeが6枚目のミニアルバム『Atmos』を発売して約1年ぶりに完全体でカムバックして圧倒的な存在感を誇っている。SHINeeは5月29日から31日までソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで単独コンサート開催を成功させたことに続き、6月5日と7日には埼玉・ベルーナドーム公演を開催し、両国ファンの熱狂的な歓声を受けていた。特に今回の新譜は発売直後に日本オリコン週間 デジタルアルバムランキング（6月1日〜7日集計基準） 1位で登場し、Billboard JAPAN（ビルボードジャパン）のダウンロードアルバムチャートでも首位に立つなどオン・オフラインを網羅しながらその強大な人気ぶりを証明した。

週間チャート1位を達成したSHINeeは、単独デジタル記事の発行とともに「月間チャート」候補への自動進出権を特典として受け取る。月間チャートで最終1位に上がれば、首都圏と地方を含むエレベーター広告「タウンボード」に2週間にわたりアーティストのプロモーション映像が送出される大型特典が与えられる。

一方、フェイバリット週間チャートは、毎週火曜日午前10時に新しい投票が始まる。投票は翌月曜日午前10時まで7日間にわたって行われる。