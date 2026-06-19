夏の風物詩として知られる怪談シーズンの到来に合わせ、怪談師・稲川淳二さんの人気シリーズ「稲川淳二の超こわい話」全105話が、7月1日から各種動画配信サービスで見放題配信されることが決定しました。

さらに見放題配信に先駆けて、6月19日20時からYouTube「バンダイナムコフィルムワークスチャンネル」にて、厳選された5話が期間限定で無料公開されます。

今回無料公開されたのは、「地下通路」「バス停」「彼女の人形」「ねんねこ坂」「高校生の姉妹」の5エピソード。配信期間は7月3日20時までとなっており、シリーズを初めて見る人でも気軽に“稲川怪談”の世界を体験できる内容となっています。

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■ 「超こわい話」105話が見放題配信へ

「稲川淳二の超こわい話」は1995年にスタートした怪談映像シリーズ。全国怪談ツアー「怪談ナイト」と並び、長年にわたり多くの怪談ファンから支持を集めてきました。

7月1日からの見放題配信では、「鏡がない理由」「軽トラック」「深夜のタクシー」「樹海2006」「地下通路」「窓をたたく女」など、全105話が一挙配信されます。

配信先はABEMA、DMM TV、U-NEXT、TELASA、バンダイチャンネルなど計7サービス。配信開始は7月1日0時を予定していますが、開始日時や配信期間はサービスごとに異なる場合があります。

今回の配信開始にあたり、稲川さんもコメントを寄せています。

「今年も、私の『怪談の夏』がやってまいりました」と切り出し、「30年前の作品である『超こわい話』シリーズですが、これが今見ても、本当にいい話がたくさんあるんですよ。今ではもう聞けないような貴重なエピソードが数多く収められています」と紹介。

さらに、「これがなんと『見放題配信』で楽しめるということで、ぜひあの頃の『恐怖』を再び味わっていただければ幸いです」と呼びかけています。

■ 34年連続の「怪談ナイト」も開催

また、7月からは34年連続開催となる全国ツアー「MYSTERY NIGHT TOUR 2026 稲川淳二の怪談ナイト」もスタート。7月11日の宇都宮公演を皮切りに、11月15日まで全国39か所57公演が予定されています。

本格的な夏を前に、まずはYouTubeで無料公開される5話から、“背筋がひんやりする夏”を先取りしてみるのもよさそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061904.html