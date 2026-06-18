フジクラ <5803> [東証Ｐ] が6月18日大引け後(16:30)に業績修正を発表。27年3月期の連結経常利益を従来予想の2180億円→3160億円(前期は1994億円)に45.0％上方修正し、増益率が9.3％増→58.4％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

同時に、4-9月期(上期)の連結経常利益も従来予想の950億円→1770億円(前年同期は917億円)に86.3％上方修正し、増益率が3.6％増→93.0％増に拡大し、従来の3期連続での上期の過去最高益予想をさらに上乗せした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2027年３月期第２四半期（中間期）連結業績予想につきましては、情報通信事業において当初計画では想定していなかったハイパースケーラーからの光コンポーネント製品のプロジェクト受注、売価アップがあり、また、懸念された水素不足影響が緩和されることにより、前回発表予想と比較して大幅な増収増益となる見込みです。 通期連結業績予想につきましては、下期においても、少なくとも上期に実現した売価アップ及び水素不足影響の緩和は継続が見込まれるため、前回発表予想と比較して増収増益となる見込みです。