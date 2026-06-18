「日プ新世界」から誕生“KO1KEYZ”、日韓同時デビュー日決定 初のアーティスト写真公開
【モデルプレス＝2026/06/18】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したグローバルボーイズグループ“KO1KEYZ” （コイキーズ）が10月7日、日韓同時デビューすることが決定。あわせて、KO1KEYZとして初となるアーティスト写真が公開された。
【写真】「日プ」新グル、初アー写がかっこよすぎ
記念すべき日本デビューシングルには、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録。さらに、オーディション番組内で話題となったコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」や「Neko（ねこ）」、そして番組テーマソングである「新世界（SHINSEKAI）」が、新たにKO1KEYZバージョンとして収録される。6月18日12：00より、各ECサイトおよびCDショップにて一斉に日本デビューシングルの予約受付を開始する。
なお、日本で発売されるデビューシングルは、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、そしてFC限定で購入できる各メンバーのソロジャケット仕様などを含めた、全15形態を展開。タイトルや収録内容の詳細は後日発表される。（modelpress編集部）
発売日：2026年10月7日（水）
形態数：15形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤）
＜初回限定盤A（CD+DVD）＞
＜初回プレス限定封入特典＞
（1）応募抽選券シリアルナンバー 1枚
（2）セルカトレーディングカード 1枚（初回限定盤Aver.12種類から1枚ランダム封入）
（3）トレーディングカード 1枚（初回限定盤Aver.12種類から1枚ランダム封入）
＜初回限定盤B（CD+DVD）＞
（1）応募抽選券シリアルナンバー 1枚
（2）セルカトレーディングカード 1枚（初回限定盤Bver.12種類から1枚ランダム封入）
（3）トレーディングカード 1枚（初回限定盤Bver.12種類から1枚ランダム封入）
＜通常盤（CD ONLY）＞
＜初回プレス限定封入特典＞
（1）応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
（2）セルカトレーディングカード 1枚（通常盤ver.12種類から1枚ランダム封入）
（3）オリジナルカード 1枚（1種類）
＜FC限定盤（CD+STICKER）＞
STICKER：メンバー手書きステッカー 1枚
（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーの手書きステッカー1枚を封入）
※FC限定盤はKO1KEYZ OFFICIAL STORE限定商品
※完全数量限定盤のため、売り切れ次第終了
＜初回プレス限定封入特典＞
（1）応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
（2）トレーディングカード 1枚（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーのトレカ1枚を封入）
（3）セルカトレーディングカード 1枚（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入）
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◆KO1KEYZ、日本デビューシングルには新曲3曲収録
記念すべき日本デビューシングルには、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録。さらに、オーディション番組内で話題となったコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」や「Neko（ねこ）」、そして番組テーマソングである「新世界（SHINSEKAI）」が、新たにKO1KEYZバージョンとして収録される。6月18日12：00より、各ECサイトおよびCDショップにて一斉に日本デビューシングルの予約受付を開始する。
◆日本デビューシングル詳細
発売日：2026年10月7日（水）
形態数：15形態（初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤）
＜初回限定盤A（CD+DVD）＞
＜初回プレス限定封入特典＞
（1）応募抽選券シリアルナンバー 1枚
（2）セルカトレーディングカード 1枚（初回限定盤Aver.12種類から1枚ランダム封入）
（3）トレーディングカード 1枚（初回限定盤Aver.12種類から1枚ランダム封入）
＜初回限定盤B（CD+DVD）＞
（1）応募抽選券シリアルナンバー 1枚
（2）セルカトレーディングカード 1枚（初回限定盤Bver.12種類から1枚ランダム封入）
（3）トレーディングカード 1枚（初回限定盤Bver.12種類から1枚ランダム封入）
＜通常盤（CD ONLY）＞
＜初回プレス限定封入特典＞
（1）応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
（2）セルカトレーディングカード 1枚（通常盤ver.12種類から1枚ランダム封入）
（3）オリジナルカード 1枚（1種類）
＜FC限定盤（CD+STICKER）＞
STICKER：メンバー手書きステッカー 1枚
（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーの手書きステッカー1枚を封入）
※FC限定盤はKO1KEYZ OFFICIAL STORE限定商品
※完全数量限定盤のため、売り切れ次第終了
＜初回プレス限定封入特典＞
（1）応募抽選券（シリアルナンバー）1枚
（2）トレーディングカード 1枚（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーのトレカ1枚を封入）
（3）セルカトレーディングカード 1枚（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入）
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