LANA、山田涼介主演の7月期新日曜ドラマ『一次元の挿し木』で自身初のドラマ主題歌を担当

新世代を代表する歌姫と話題のLANA（ラナ）が、山田涼介が主演を務める7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』で主題歌を担当することが決定。LANAがドラマ主題歌を担当するのは、本作が初となる。

原作は、話題作の相次ぐ宝島社2025年『このミステリーがすごい！』大賞 文庫グランプリ受賞作の同名小説『一次元の挿し木』（作：松下龍之介）。 発行部数65万部突破のヒット小説であり、待望の実写化となった。

放送開始が迫る中、5ショットのメインビジュアルが初解禁。主人公・七瀬悠役の主演・山田涼介を中心に、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、物語の鍵を握る悠の義妹・七瀬紫陽役の堀田真由、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介の5人を、ドラマタイトルにちなんだ様々な花や植物が隙間なく囲む、意味深なビジュアルとなっている。

ドラマ『一次元の挿し木』メインビジュアル

ドラマに向けてますます盛り上がりが加速する中、LANAの楽曲がどのようにドラマ『一次元の挿し木』の世界観を彩るのか、本編への期待が高まる。楽曲タイトルは後日解禁予定となっている。

なお、LANAは6月17日（水）に、中村あゆみが1985年にリリースした不朽の名曲「翼の折れたエンジェル」のカバーを配信リリース。青春時代の辛い時間を母親に教わったこの曲に救われ、「大人にならなきゃ」ともがく同世代の若者に捧げるべく、カバー歌唱したという。

また、8月4日（火）5日（水）には、国立代々木競技場 第一体育館にて、『LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY” FINAL』を開催予定。このたび発表されたドラマ主題歌に加えて、ライブにも注目だ。

【LANA コメント】

この度、主題歌を担当させていただきました。LANAです。この作品に登場する人々も、私たちもみんな、信じるもののために必死に生きています。そんなことを思い、ミステリーに惑わされながらも、人生を賭けて必死に答えに向かって挑む悠の苦しみや勇気を、私自身が人生をもがく中で見つけた言葉とメロディーで表現し、曲を作りました。素敵な作品にご一緒させていただき、本当に嬉しいです。

【リリース情報】

配信限定SG LANA「翼の折れたエンジェル」(Cover)https://LANA-DIVA.lnk.to/tsubasa

【ライブ情報】

LANA「翼の折れたエンジェル」

LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”FINAL東京・国立代々木競技場 第一体育館(TOKYO)8月4日（火）OPEN 18:00／START 19:008月5日（水）OPEN 18:00／START 19:00https://lp.lanal7.com/lana_live_tour_2026

LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”FINAL