独自のロー&ロングフォルムで、ひときわ目を引くクールなスタイルが魅力

カワサキ・エリミネーター｜Kawasaki Eliminator

1985年に誕生し、2008年に一度姿を消したカワサキ「エリミネーター」。2023年に約15年ぶりに復活して以降、400ccクラスを牽引するほどの人気を集めるストリートクルーザーモデルだ。

独自のロー&ロングフォルムによるひときわ目を引くクールなスタイルで、モーターサイクルの持つ普遍的なデザインを継承しながら、タンクからテールにかけて水平基調の造形が、そのフォルムを際立たせている。カワサキのミドルクラスでトップクラスに低いシート（シート高：735mm）に腰を下ろすと、ハンドルは腕を自然に伸ばした位置に、ステップは膝が適度に曲がる位置に用意されている。

398cc並列2気筒エンジンは、低速域での豊かなトルクによる良好なコントロール性を実現。高速走行時には、力強いパワーとリニアなレスポンスを発揮する。

大排気量モデル並みの存在感のある車体は、軽量化を追求。扱いやすさや安心感を高めてライディングのストレスを軽減する。

モダンな雰囲気を添えるコンパクトな丸形オールデジタル液晶インストゥルメントパネルと、ETC2.0車載器キットを標準装備するなど、日常使いから通勤・通学、ツーリングまで、爽快なライディングの世界にライダーを導いてくれる。

今回発表された2027年モデルでは、カラー&グラフィックが変更。カラーバリエーションは、エボニーとパールロボティックホワイトの2色が設定された。

また、「SE」「プラザエディション」では、現行型エリミネーターでは初となるグリーン系カラーが設定されたことにも注目したい。

カワサキ・エリミネーターSE｜カラー：メタリックマットグラフェンスチールグレー×フラットエボニー

「エリミネーターSE」は、スタンダードモデルにツーリング向け装備や専用外装を追加した上級グレードという位置づけ。

エリミネーターのロー&ロングフォルムに、スタイリッシュなデザインのヘッドライトカウル、ミツバサンコーワ製のGPS対応型前後ドライブレコーダー、USB Type-C電源ソケットを装備して、ライダーの安心感や快適性を高めているほか、2トーンのシートレザーやフロントフォークブーツがよりワイルドな雰囲気を漂わせる。

こちらもカラー&グラフィックが変更され、カラーバリエーションはメタリックマットグラフェンスチールグレー×フラットエボニーと、メタリックブルーイッシュグリーンの2色だ。

カワサキ・エリミネーター プラザエディション｜カラー：キャンディエメラルドグリーン

カワサキプラザの専売モデル「エリミネーター プラザエディション」の2027年モデルは、キャンディエメラルドグリーンという専用カラーを採用。さらに、ミツバサンコーワ製のGPS対応型前後ドライブレコーダーとUSB Type-C電源ソケットを装備。

エリミネーターならではのゆったりとしたライディングポジションや、扱いやすい398cc並列2気筒エンジンはそのままに、安心と利便性をさらに高めているのが特徴だ。市街地へ、郊外へ、そしてロングツーリングへと、ライダーをモーターサイクルの楽しさに誘い出す。

なお、このプラザエディションはカワサキプラザのみでの販売となる。

SPECIFICATIONS

カワサキ・エリミネーター｜Kawasaki Eliminator

ボディサイズ：全長2250×全幅785×全高1100［1140］【1140】mm

ホイールベース：1520mm

最低地上高：150mm

最小回転半径：3.0m

シート高：735mm

乗車定員：2名

車両重量：176［178］【177】kg

総排気量：398cc

エンジン：水冷4ストローク並列2気筒DOHC

最高出力：35kW（48ps）/10000rpm

最大トルク：37Nm（3.8kgf-m）/8000rpm

トランスミッション：6速MT

WMTCモード燃費：25.7km/L（クラス3-2、1名乗車時）

価格（税込）：85万8000［95万7000］【91万3000】円

※［ ］内はSE、【 】内はプラザエディション