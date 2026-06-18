【クロスワードクイズ】埋まると快感！ □に入るひらがなは？ リズムを刻む楽器がヒント
日々のルーチンの中に、小さな「ひらめき」を取り入れてみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、パズルの枠組みでとらえ直すと、新鮮な気づきが得られるものです。今回は、壮大な宇宙のロマンや、お祭りのにぎやかな音色を思い起こすような言葉を用意しました。
・横の並び：て ＋ □ ＋ た ＋ □
・縦の並び（左）：こ ＋ □ ＋ ぶ
・縦の並び（右）：た ＋ □ ＋ こ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
・こんぶ（昆布）
・たいこ（太鼓）
・てんたい（天体）
正解は「ん」と「い」の2文字でした。縦のラインでは、出汁や料理に欠かせない海の恵み「こんぶ（昆布）」と、力強い音色でリズムを刻む「たいこ（太鼓）」が完成します。横のラインは、星や惑星など宇宙に存在する「てんたい（天体）」となります。
頭のコリがすっきりと取れたような感覚とともに、この後の時間もクリアな視点で楽しんでみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：こ ＋ □ ＋ ぶ
・縦の並び（右）：た ＋ □ ＋ こ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：「ん」と「い」正解は「ん」と「い」でした。
▼解説
・こんぶ（昆布）
・たいこ（太鼓）
・てんたい（天体）
正解は「ん」と「い」の2文字でした。縦のラインでは、出汁や料理に欠かせない海の恵み「こんぶ（昆布）」と、力強い音色でリズムを刻む「たいこ（太鼓）」が完成します。横のラインは、星や惑星など宇宙に存在する「てんたい（天体）」となります。
頭のコリがすっきりと取れたような感覚とともに、この後の時間もクリアな視点で楽しんでみてください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)