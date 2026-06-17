R-1ぐらんぷり王者であり、盲目の芸人として活躍する濱田祐太郎が、目が見えない自身ならではの「女性の好みのタイプ」を明かし、あるセクシー女優の「声」に一耳惚れ（ひとみみぼれ）したエピソードを披露した。

【映像】谷間あらわ…濱田がガチ惚れしたセクシー女優（写真あり）

芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月17日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとしてマユリカ（中谷・阪本）、文田大介（囲碁将棋）、濱田祐太郎、蓮見翔（ダウ90000）が出席し、スタジオを盛り上げた。

濱田はトークの冒頭、「僕は目が見えていないので、女性の好みのタイプとかって、見た目がわからないんで、基本的には声で判断する」と自身の恋愛観を告白。そんな濱田が「今、一番声が可愛いと思っている」と名前を挙げたのが、セクシー女優として活動する唯井まひろだった。

出会いのきっかけは、YouTubeでたまたま彼女の出演動画を視聴したことだった。音声を通じて流れてきた唯井の声に対して、濱田は「すごい声が可愛かった」と大絶賛。「この人の声をリアルで聞いてみたい、お話してみたい」という強い思いが募り番組スタッフに相談。そこから、憧れの唯井まひろとの夢のようなプライベートデート企画が立ち上がることとなった。スタジオでは、濱田のピュアな動機に共感しつつも、その後の展開に期待を寄せる歓声が上がっていた。