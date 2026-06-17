北海道・知床半島沖で２０２２年、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵ Ｉ（カズワン）」の沈没事故を巡り、釧路地裁は１７日の判決で、事故時に船にいなかった運航会社社長、桂田精一被告（６２）の過失を認めた。

悪天候下で運航すれば、事故は予見できたとし、被告の安全管理のずさんさを非難した。

判決公判が行われた釧路地裁では１７日、沈没事故で失った家族の遺影を手に公判を傍聴する人の姿があり、法廷内ではすすり泣きの声が聞かれた。業務上過失致死罪で科せる最長の禁錮５年という判決に、被害者の家族からは「ホッとしたが、２６人の命の重さには見合わない」との声が上がった。

沈没事故で長男（当時７歳）と元妻（当時４２歳）が行方不明のままの北海道帯広市の男性（５４）は、長男の写真のアルバムを地裁に持参した。判決を聞き、「有罪になって良かったと思う反面、２６人の命の重さに見合う判決と受け止めることはできなかった」と語気を強めた。

事故から４年２か月。「あっという間のような、結構な月日がたったような。事故がなければ７歳だった息子は今頃１１歳になっていた。成長した姿を見たかったな」と声を落とした。桂田被告については「言い訳や誰かのせいにすることはやめて、素直に罪を認めてほしい」と話した。

６０歳代だった父親が行方不明となった道外の４０歳代の長男は釧路市内で行われた記者会見で、「最大限の判決だったとは思う」と判決を評価した。

沈没事故を巡っては、乗客１５人の家族ら３３人が運航会社と桂田被告に対し、計１５億円超の損害賠償を求める訴訟を起こしており、札幌地裁で審理が続いている。