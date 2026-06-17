＜大嫌いな義妹が＞子連れで勝手にわが家に入ってくるなんて非常識！旦那の事後報告も腹立つ
自分がいない間に、自宅に誰かが上がり込んでいる……それがたとえ身内であっても、どこか引っかかるママは少なくないのではないでしょうか。今回のテーマは、旦那の妹が事前連絡もなく家に来ていたという出来事。問題は「誰が来たか」だけでなく、「どのような形で起きたか」にもありそうです。
『私が仕事で不在のときに、義妹が子どもを連れて自宅に上がり込んでいた。元々この義妹が嫌いで、今回の行動も本当にムリ。事前連絡はなく、仕事中に旦那からのLINEで知った』
不在時に義妹が勝手に自宅に上がり込む！？イヤに決まってる
投稿者さんの嫌悪感がわかるとママたちはいいます。
『自分の城なのに、知らない間に人が入るのはストレス』
『義妹だろうと自分の親だろうと、知らない間に人が入るのはイヤだ』
家は安心できる場所であり、プライベートが守られる空間です。そこに自分の不在時、しかも知らないうちに誰かが入っていたという事実は、それだけで強い不快感につながりそうです。なかには、義家族の何気ない行動にゾッとした経験を語るママもいました。
『夕食の支度中に義姉が来た。後日義母から、「◯◯を作っていたと（義姉から）聞いた」と言われて、監視されているようでゾッとした。私がいるときでもこうだから、いなかったら家捜しされそう』
“見られているかもしれない”という感覚は、生活の安心感を大きく揺るがすのでしょう。
問題は義妹よりも旦那の対応？
怒りの矛先は義妹だけでなく旦那に向けられるべきだという意見も目立ちました。
『勝手に家に上げた旦那が一番問題』
『旦那さんが家庭を実家の延長のように考えているなら、早めに修正した方がいい』
夫婦の家である以上、来客を入れてもいいかの判断は共有されるべきものかもしれません。たとえ身内であっても、片方の了承なしに招き入れることは信頼関係に影響を与えかねないのではないでしょうか。
気にしない人もいる。条件つきならOK
また、「気にしない」という声も一定数ありました。
『私が不在で旦那がいるときに、義妹や義両親が来ることはある。知らされているし、仲がいいから今まで別に何とも思わなかった』
日頃から関係が良好であれば、多少のことは気にならないというケースもあるようです。完全に拒否するのではなく、ルールを設けることで折り合いをつけるという意見もありました。
『「リビングのみ」とか約束事を決めて、それを守ってくれるならいい』
『事前連絡があれば問題ない』
『掃除や片づけは旦那が担当する』
どこまでが許容範囲なのかを具体的に言葉にすることで、不要なトラブルを防げるのではないでしょうか。曖昧なままにしておくと、同じ問題が繰り返される可能性もあるかもしれません。
義妹のアポなし侵入、お互い様なら仕方ないけれど…
自分も同じことをしているなら文句は言えない、との声もありました。
『自分の身内や友人を、旦那の許可なく入れているならお互い様だと思う』
『自分のきょうだいも同じように招くなら、お互い様。私がいないときに旦那がもてなしてお互いに楽しみましょう派』
たしかに自分の友人や家族を自由に招いている場合は、同じ基準を相手にも許していいのかもしれません。ただし今回のように「事前連絡がない」という点は、また別の問題なのでしょう。
義妹が嫌いなら何をやっても嫌い
そして今回のケースで見逃せないのが、「そもそも義妹が嫌い」という前提です。
『そもそも義妹のことが嫌いなのだから、話の焦点をそこに当てたらいい。お互いがイヤがることは、共有の生活圏には持ち込まないのが最低限のルールだと思う』
『投稿者さんの場合は、ただでさえ嫌いな義妹の、事前連絡なしで来るという礼儀知らずの行動に憤慨しているように感じました』
関係が良ければ気にならないこともあるのでしょう。同じ出来事でも、相手との関係性によって受け取り方は大きく変わります。だからこそ、「何がイヤなのか」を整理し、夫婦で共有することが大切なのかもしれません。
気持ちを守るためのルールを
誰をどこまで受け入れるのか。その線引きは家庭ごとに違って当然です。ただし、その基準が夫婦で共有されていないと、どちらか一方が我慢を重ねる形になってしまいます。
家は、誰にとっても安心できる場所であるべきです。だからこそ、小さな違和感を見過ごさず、言葉にしていくことが関係を守ることにつながるのではないでしょうか。遠慮ではなく配慮で成り立つ距離感を、少しずつ整えていきたいものです。