１７日の放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカー北中米Ｗ杯の第２戦のチュニジア戦を控えた森保ジャパンについて特集。元日本代表で、１９９３年の“ドーハの悲劇”を森保一監督（５７）とともに経験した武田修宏さん（５９）が生出演した。

この日、ナッシュビルの日本代表はオフ。武田さんが「森保監督に『おはようございます。オフ？』って送ったら、「『オフだよ、おはよう』って。たいしたことないです」と、森保監督とのやりとりと明かすと、「森保さん、武田さん使ってるのよ」とＭＣの宮根誠司アナ。武田さんは「（森保監督の方が）学年１つ下なので」と返し、「今回、取材もしてるんですが、第２戦が大事。日本は日韓（Ｗ杯）で勝っただけで、あとは引き分けか負けてるんです。４年前もコスタリカに負けてるので」と話した。

宮根アナは「森保さんはサンフレッチェで監督されていて、苦労されてた時代があったんですよ。その時に武田さんがフォローされて」と、森保監督と武田さんの関係性に触れ、「ドーハの悲劇の時に一緒だから。そのとき、武田さんは大スターだから。今は大逆転だからね」と、武田さんをイジっていた。