女子プロレス「スターダム」１７日の公開練習に元ＵＦＣ世界ヘビー級王者のジョシュ・バーネット（４８）が特別コーチとして招へいされた。

この日ジョシュは団体社長の岡田太郎氏の要請で、都内にある道場で行われた特訓に参加。２０日代々木大会を前に、「ゴッズ・アイ（ＧＥ）」の朱里、レディ・Ｃ、妃南、壮麗亜美、八神蘭奈の５人に、関節技を中心に、約１時間熱のこもった指導を行った。

ＧＥの面々はジョシュのアドバイスをもとに組み手を行った。ジョシュからヘッドロックの実演指導を受けたレディがもん絶する場面もあった。

練習後ジョシュは「彼女たちは基本的な技術はよくできているので、今日は小さなディテール、自分の身についている動きの中で、彼女たちがもしかしたら知らないものをピックアップして教えました」と振り返る。「優秀な選手たちですので、小さなアイデアを与えるだけで自分のスタイルにどんどん変化させてくれると信じています」と期待を寄せた。

代々木大会で伊藤麻希＆古沢稀杏＆梨杏とのＶ２戦を控えるアーティスト・オブ・スターダム王者の妃南は「（ジョシュの）テクニックがすごかった」と驚きを隠さない。「大きい人を倒すっていう技術を教えてもらったので、いつかジョシュさんを倒せるように頑張りたい」と怪気炎を上げた。

同じく王者のレディは「新しい選択肢が広がったというか、幅が広がった。すごく勉強になったので、またぜひお願いしたい」と笑顔を見せていた。