DEAN FUJIOKAが、新曲「Loved One」を本日6月17日に配信リリース。また、あわせてMVおよび新たなアーティスト写真も公開となった。

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本楽曲は、現在放送中のドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系）の主題歌に使用されている。同作の主演を務めるDEAN FUJIOKAが自ら作詞作曲を手がけたバラードで、“人の生と記憶”、そして“誰もが誰かに愛されていた存在であること”をテーマに、日常に宿るささやかな出来事や、大切な人と過ごした時間の積み重ねを、温かくも切ない言葉とメロディで紡ぎ出している。

MVには、俳優の川島海荷、伊島空が出演。監督はこささりょうまが務めた。本作では、恋人たちが過ごした何気ない日常を通して、一つの“愛の形”を描写。誰かを想って作る食事、何気なく交わされる言葉、部屋に残る生活の気配など、ありふれた日々の断片を丁寧に映し出している。

また、DEAN FUJIOKA自身も、空間に残る記憶や温度に触れながら、“愛”と向き合っていく存在として登場。観る者それぞれが、大切な人と過ごした時間を自然と想い起こすような映像作品となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）