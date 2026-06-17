漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト２０２６ 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。

ＭＣは昨年に続き、かまいたちと橋本環奈が務めることが決定！また、決勝戦は７月２０日（月・祝）よる７時から３時間生放送でお届けする。

そして、決勝に進むファイナリスト８組が今夜ついに決定！午後８時３０分から生配信される「ダブルインパクト２０２６ ファイナリスト発表記者会見」の中で発表となる。今回、第二回大会の出場者数は２８９６組。昨日と本日の２日間にわたり行われる準決勝には２５組が出場。その中から８組が決勝に駒を進める。

なお、ファイナリストの命運を握る審査員は後日発表予定。

果たして、ニッポンの社長に続く第二回王者は誰なのか？

かまいたちコメント

山内健司

今年もMCをさせていただきます！今年も凄い大会になると思います！

当たり前ですが今年もチャンピオンが生まれます！！！ぜひ見てくださいー！

濱家隆一

今年もダブルインパクトのMCを務めさせていただくことになりました。

初回大会となる前年、漫才とコントの両方を披露するという他に見ない賞レースという事もあり、我々自身もどういう大会になるのか想像がつかない中、ニッポンの社長が初代チャンピオンとなり、素晴らしく面白い大会になりました。

今年は少しルール改定もあり、よりパワーアップしたダブルインパクトをご覧いただけるように、全力を尽くしてまいります。7/20は是非、テレビの前で新たなチャンピオンが生まれる瞬間と、橋本環奈ちゃんの可愛さを目に焼き付けてください。

橋本環奈コメント

昨年新たに誕生した「ダブルインパクト」の司会を今年も務めさせていただけます事、心から嬉しく思います。

「漫才」と「コント」

求められる技術や表現、間の作り方まで全く異なる二つの笑いで勝負するこの大会は非常に過酷で、そして挑戦的なコンテストだと昨年痛感しました。

第一回では未知の戦いを見守る面白さがありましたが、今年は出場者の皆さんも昨年以上に強い覚悟を持って臨まれると思います。その覚悟がぶつかり合う瞬間を司会として立ち合わせて頂けることを嬉しく思いますし、出場者の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮できるような空気作りに努めてまいりたいと思います。

第二回「ダブルインパクト」

今年はどんな新しいスターが生まれ、どんな伝説が刻まれるのか。

視聴者の皆様と共に私も大いに楽しませていただこうと思います。

熱い戦いにぜひご期待ください！

これまでの大会の流れ

◎３月～４月 予選１回戦 【参加組数：２８９６組】

「漫才２分」と「コント２分」どちらか１つを出場者が選んで審査

◎５月 予選２回戦 【参加組数：３３３組（シード14組含む）】

「漫才３分」と「コント３分」両方のネタを行い、合計得点で審査

◎５月～６月 準々決勝 【参加組数：１２２組】

「漫才４分」と「コント４分」両方のネタを行い、合計得点で審査

◎６月１６日・１７日 準決勝 【参加組数：２５組】

「漫才４分」と「コント４分」両方のネタを行い、合計得点で審査