エンタのおはなし
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日曜劇場『VIVANT』第２シーズンKV解禁！
ＴＢＳでは、今夏２クール連続で堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第２シーズンを放送。２０２３年７月期放送の第１シーズンから３…
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『エンターティーチャー』６月２１日は汗と涙のチアダンスに挑戦！
関西ジュニアが超一流のエンターテイナーに弟子入りし、過酷な試練に挑む新番組『エンターティーチャー 限界弟子入…
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TVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編第3弾PV公開！
2026年10月より放送のTVアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編の新情報が解禁となった。 公開された第3弾PVは、「12年後のタケミっちへ…
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『テレビ×ミセス』名曲×ミセス ゲストにAIが登場
ＴＢＳでは６月１５日（月）よる８時５５分から、Mrs. GREEN APPLEがＭＣを務める『テレビ×ミセス』を放送する。今回は、特別なオープニングで…
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「アイドルみたいに可愛くてロックなシンガーソングライター」こと香野子、改名3周年記念ライブ開催
アイドル、シンガーソングライター、グラビア――。 ジャンルの枠を超えて活動する“アイドルソングライター”香野…
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『野田クリの野望』話題のPokémon Championsでポケモンバトルの真髄に触れる野田軍！
TOKYO MXで毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あ…
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有吉弘行、『電波少年』極限ヒッチハイク生活で感じた“高倉健の瞬間”とは
14日放送のJFN系列ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（日曜20時）で、タレント有吉弘行が若手時代に挑戦した『電波少年』（日本テレビ…
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サンド伊達みきお、ナイナイ岡村隆史の“紙スケジュール派”に共感も…「台本はやっぱ紙じゃないと覚えられない」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが、13日のニッポン放送ラジオ『サンドウィッチマンのラジオショー』（土曜13時）に出演。スケ…
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岩橋玄樹、「表面だけでなく内面も磨きたい」アメリカ発医療専売化粧品ブランドの「顔」に就任
アーティストの岩橋玄樹がアメリカ発医療機関専売化粧品ブランド「アラスチン」のジャパンアンバサダーに就任した。 アイドル活動…
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鬼滅の刃【竈門炭治郎 立志編】第十二話「猪は牙を剥き 善逸は眠る」
6月21日、あさ９時30分からフジテレビ（関東ローカル）ほかで、テレビアニメ「鬼滅の刃」【竈門炭治郎立志編】第十二話「猪は牙を剥き 善逸…
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『サザエさん』花沢さんの寝顔、他２話放送
6月２１日放送のサザエさんは‥ 「父の日、肩もみ日和」 波平は最近、仕事が忙しく、子供たちの相手をすることができなかった。やっとひと息…
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『夫に不倫をお願いされました』セックスレス夫婦が家庭円満のために公認不倫!?
テレビ大阪では、これまで「セックスレス」や「不倫」をテーマにしたドラマ「わたしの夫は-あの娘の恋人-」「インターホンが鳴るとき」…
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『脱力タイムズ』ゲストは板垣李光人＆マユリカ
フジテレビ系で６月19日、よる１１時から『全力！脱力タイムズ』を放送する。 世界の最新ニュースや日本の論点を思わず脱力してしまうよう…
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大原優乃、美腹筋を披露！こだわりのボディの秘訣にファン絶賛！
俳優の大原優乃が自身のXを更新。VoCEのボディ企画に登場し、長年自分の身体と向き合ってきた中で見つけたこだわりを余すことなく語った。 親近…
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『刑事、ふりだしに戻る』最終回、化け物の正体
テレビ東京系で６月19日、夜9時から『刑事、ふりだしに戻る』最終回を放送する。 「金井舞香殺人事件」について、槇村芳樹（池内博之）が何者か…
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比嘉愛未、40歳の誕生日に初エッセイ集を発売「40代が楽しみでしょうがないです」
女優の比嘉愛未が、14日、都内でエッセイ集『またね。』(講談社)の発売イベントを開催した。 今作は「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」…
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FRUITS ZIPPERが和装姿でかき氷屋の看板娘に！
明治が、特別な楽しい時間や思い出を生んできた日本の“ハレの日”（季節の催事）をお菓子で盛り上げ・アップデートする「NEW OKASHI PROJECT…
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SUPER☆GiRLS、新曲「Sunset Kiss」MV公開！ 約7年ぶりタイ撮影
SUPER☆GiRLSの新曲「Sunset Kiss」のMusic Videoが公開された。 「Sunset Kiss」は約2年ぶりとなる、ファン待望32枚目のシングル表題曲。 【…
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chilldspot、新曲「ドラマ」が小池栄子主演ドラマ『さよならノワール』主題歌！
chilldspotの新曲「ドラマ」が、7月7日(火)21:00スタートするフジテレビ系7月期新火曜ドラマ『さよならノワール』の主題歌に決定した。…
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竜馬、森保一監督の「挑戦、苦悩、栄光」を音に‥世界に一枚だけのCD「その先へ」を献上
ヴァイオリニストの竜馬が14日、自身のInstagramを更新し、サッカー日本代表の森保一監督（57）へ向けて制作した世界に一枚だけのCDを直接手…