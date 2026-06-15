大原優乃、美腹筋を披露！こだわりのボディの秘訣にファン絶賛！

俳優の大原優乃が自身のXを更新。VoCEのボディ企画に登場し、長年自分の身体と向き合ってきた中で見つけたこだわりを余すことなく語った。 親近…