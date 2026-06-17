無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営むなどしたとして、警視庁が、東京都豊島区西池袋、専門学校生（２６）ら中国籍の男２人を銀行法違反容疑で、新宿区上落合、無職の容疑者（２７）を詐欺容疑で逮捕していたことが１７日、捜査関係者への取材でわかった。

逮捕は８〜１５日。

同庁は３人が同じグループで、在日中国人らから受け取った中国元を、特殊詐欺の被害金の日本円と交換し、マネーロンダリング（資金洗浄）をしていたとみている。

捜査関係者によると、専門学校生ら２人は昨年６〜１２月、中国籍の男子留学生に計約５万中国元（約１２０万円）を電子決済サービス「アリペイ」で送金させた代わりに、新宿区のマンション一室で５回にわたり計約１２０万円を手渡し、無許可で為替取引を行った疑い。無職の容疑者は昨年６月、沖縄県の８０歳代女性に警察官を装い電話をかけ、現金５００万円を詐取した疑い。

男子留学生は中国元を日本円と交換するため、中国のＳＮＳ「微信（ウィーチャット）」で専門学校生らの海外に住む知人と連絡を取り、アリペイの指定された口座に中国元を送金していた。その後、この知人の指示で新宿区内のマンションを訪れ、室内にいた専門学校生から日本円を受け取ったという。中国元計１２０万円分を交換した際の手数料は約２万円だった。

同庁は１月までに、特殊詐欺などを行ったとして中国人グループを摘発。その後の捜査で、このグループが専門学校生らの拠点とみられる新宿区や豊島区内のマンションに、２件の詐欺事件の被害金計約６４０万円を持ち込んでいたことが分かった。

新宿の拠点からは多額の現金が押収されており、同庁は３人が他のグループからも特殊詐欺の被害金を受け取り、資金洗浄を請け負っていたとみている。