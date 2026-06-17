◆ 今季6勝目！大矢氏「打者がタイミングをなかなか合わせづらい」

日本ハム・北山亘基が16日、阪神戦に先発登板。5回2/3・116球を投げ、4安打9奪三振4四死球無失点で、今季6勝目を挙げた。

球団新記録となる交流戦7連勝を記録した北山。16日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・坂口智隆氏は、この日の投球内容に対し「直球は、試合の入りはよかったが投げていくにつれて右打者に逆球がいって、スライダーも逆球になってしまい苦しくなっているように見えた。でもその中で左打者にはフォークもよかったし、右打者には抜けスラ・抜け真っ直ぐというのをうまく生かしながら、粘り強く配球していって無失点に抑えた」と分析し「なかなか球数も多くて苦しそうには見えたが、さすがだなという所もあった。打者も適度に荒れていて急に一番良い所に来たりするので、絞りづらいというのはあったと思う」と評価した。

もう1人の解説・大矢明彦氏は「クイック気味で投げられるので、打者がタイミングをなかなか合わせづらいのではないかと思う。球が速いし、フォークも落ちる」と称賛し「（3戦3勝で）いい交流戦だったでしょうね」と語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』